Progrès dans les négociations pour la trêve entre Israël et le Hamas

Un prochain échange d'otages entre Israël et le Hamas est prévu samedi. Le Hamas a déclaré sa volonté de respecter la trêve à Gaza, à condition qu'Israël fasse de même. Des progrès ont été enregistrés dans les négociations menées par l'Égypte et le Qatar, et l'aide humanitaire pourrait bientôt commencer à être acheminée dans la bande de Gaza.

Alors qu'un prochain échange d'otages contre des prisonniers palestiniens est prévu samedi, le Hamas a déclaré vouloir respecter la trêve à Gaza , à condition qu'Israël fasse de même. Des sources palestiniennes proches des discussions affirment qu'il y a des progrès pour sortir de la crise de la trêve entre Israël et le Hamas .

Toute l'aide humanitaire pourra commencer à être acheminée et la réalisation d'un sixième échange entre des otages israéliens et des prisonniers de l'organisation terroriste aura lieu samedi. Le Hamas a déclaré ce jeudi vouloir respecter l'accord de trêve dans la bande de Gaza à condition qu'Israël fasse de même, alors qu'un blocage autour du prochain échange d'otages contre des prisonniers palestiniens prévu samedi menace le cessez-le-feu. Des sources palestiniennes ont fait état de «progrès» dans les discussions menées par l'Égypte et le Qatar pour tenter de sauver la trêve. Celle-ci a été mise à rude épreuve ces derniers jours et mardi, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a averti que les combats pourraient reprendre si les otages retenus à Gaza n'étaient pas libérés samedi. Sa menace fait écho à celle du président américain Donald Trump, qui avait déclaré que «l’enfer» se déchaînerait si le Hamas ne libérait pas «tous» les otages israéliens d’ici samedi. Le mouvement islamiste palestinien avait de son côté menacé de ne pas libérer un groupe d’otages comme prévu samedi, en accusant Israël de plusieurs violations de l’accord de trêve, notamment d’entraver l’entrée de l’aide humanitaire dans le territoire en ruines. La trêve, en place depuis le 19 janvier pour une durée initiale de 42 jours, a permis jusqu'à présent un arrêt des combats après 15 mois de guerre et cinq échanges d’otages contre des Palestiniens détenus par Israël. Mais la suite reste incertaine, alors que les négociations sur la deuxième phase, qui devrait prendre effet début mars, n’ont toujours pas commencé. Des dizaines de bulldozers et semi-remorques transportant du matériel de construction se sont alignés ce jeudi du côté égyptien du poste-frontière de Rafah avant leur entrée de la bande de Gaza dévastée par la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé un média proche du renseignement égyptien. Al-Qahera News a également indiqué que des camions transportant des camping-cars étaient stationnés au passage, prêts à entrer dans le territoire palestinien. Deux sources palestiniennes proches des discussions en cours pour sortir de la crise menaçant la trêve entre Israël et le Hamas ont fait état ce jeudi matin de progrès susceptibles de mener à la tenue d'un nouvel échange d’otages et de prisonniers samedi comme prévu. «Il y a des progrès», a déclaré à l'AFP une de ces sources, indiquant que les médiateurs avaient obtenu une «promesse israélienne de mettre en œuvre les dispositions du protocole humanitaire dès ce matin». «Le Hamas a confirmé à des responsables égyptiens son engagement à réaliser le sixième échange de prisonniers dans les temps, samedi, dès qu' honore son engagement.» L’aide humanitaire va être acheminée Après la confirmation par les médiateurs de l’accord d’Israël, les «pré-fabriqués, les tentes, le carburant, l’équipement lourd, les médicaments, les matériaux de rénovation des hôpitaux et tout ce qui est lié au protocole humanitaire» pourront commencer à être acheminés dans la bande de Gaza, a précisé la première source. L’accord de cessez-le-feu en cours a été mis à rude épreuve ces derniers jours et, mardi, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a averti que les combats pourraient reprendre si les otages n’étaient pas libérés samedi. Sa menace fait écho à celle du président américain, Donald Trump, qui avait déclaré un jour plus tôt que «l’enfer» se déchaînerait si le Hamas ne libérait pas «tous» les otages israéliens d’ici samedi. Mercredi, le ministre de la Défense Israël Katz a renchéri en menaçant le Hamas d’une «nouvelle guerre (...) d’une intensité différente de celle qui a précédé le cessez-le-feu» si le Hamas ne libérait pas les otages israéliens d’ici samedi. L’accord de cessez-le-feu a été négocié par le Qatar, l’Égypte et les États-Unis après des mois d’efforts sous l’administration de l’ancien président américain Joe Biden. Conformément à la première phase de l’accord, les deux parties devaient entamer des négociations indirectes pour la deuxième phase 16 jours après l’entrée en vigueur de la première phase, le 19 janvier. Jusqu’à présent, ces négociations n’ont pas commencé, bien qu’il y ait eu cinq échanges d’otages et de prisonniers comme convenu. Le Hamas a libéré 16 otages israéliens lors de ces échanges, et Israël des centaines de prisonniers palestiniens





