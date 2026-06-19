Programme TV Coupe du monde 2026 : Calendrier complet et diffusion en clair sur M6

Découvrez le programme télévisé complet de la Coupe du monde 2026 de la FIFA avec les horaires et chaînes de diffusion des matchs, dont les rencontres diffusées gratuitement en clair sur M6. Information détaillée sur les matchs clés comme Tchéquie - Afrique du Sud, Mexique - Corée du Sud, Suisse - Bosnie-Herzégovine et autres, ainsi que les options de visionnage en France.

Le programme télévisé de la Coupe du monde 2026 de la FIFA a été dévoilé, offrant aux fans une feuille de route complète pour suivre toutes les rencontres de la compétition.

Parmi les matchs très attendus figurent des affiches comme Tchéquie - Afrique du Sud, Mexique - Corée du Sud, Suisse - Bosnie-Herzégovine, Canada - Qatar, Portugal - République démocratique du Congo, Ghana - Panama, Ouzbékistan - Colombie, Angleterre - Croatie, Argentine - Algérie et Irak - Norvège. Les amateurs de football se demandent à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ces parties, surtout que certaines diffusions seront disponibles en clair sur des chaînes comme M6, ce qui représente une excellente opportunité pour les téléspectateurs n'ayant pas accès à des bouquets payants.

La Coupe du monde 2026, co organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, promet d'être un événement mondial majeur avec un format élargi à 48 équipes, et ces matchs de phase de groupes marqueront le coup d'envoi de ce tournoi historique. Les horaires de diffusion varieront selon les fuseaux horaires des pays hôtes et des pays participants, mais les chaînes françaises devraient proposer des rediffusions ou des directs adaptés au public hexagonal.

En France, les droits de diffusion sont répartis entre plusieurs diffuseurs, dont TF1, M6 et beIN Sports, garantissant une couverture large. Pour les_matchs diffusés en clair sur M6, les téléspectateurs pourront profiter de ces rencontres sans frais supplémentaires, ce qui est toujours apprécié en période de grande compétition. Les fans devront vérifier les horaires précis car certains matchs pourront avoir lieu tard dans la nuit ou très tôt le matin en raison de la différence horaire avec l'Amérique du Nord.

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 se déroulera sur plusieurs semaines, avec chaque équipe jouant trois matchs. Les rencontres mentionnées comme Tchéquie - Afrique du Sud ou Argentine - Algérie pourraient être décisives pour la qualification au tour suivant. Il est crucial pour les supporters de savoir si leur équipe favorite joue sur une chaîne gratuite ou payante.

Par ailleurs, le calendrier complet doit encore être confirmé par la FIFA, mais les informations préliminaires circulent déjà. Les村民们 français pourront donc suivre leurs équipes européennes comme la Suisse, l'Angleterre ou le Portugal avec attention. En dehors du football, l'actualité télévisuelle française inclut d'autres programmes comme la série Off Campus dont l'ordre de lecture des livres d'Elle Kennedy est recommandé, et le feuilleton Demain nous appartient avec des résumés d'épisodes.

Cependant, l'article se concentre principalement sur la diffusion des matchs de la Coupe du monde 2026. Les chaînes comme M6, qui diffuse traditionnellement le football en clair, pourraient programmer des matches en prime time pour maximiser l'audience. La question de la gratuité des diffusions reste un sujet sensible dans le paysage audiovisuel français. Pour la rencontre Tchéquie - Afrique du Sud, par exemple, l'horaire exact sera précisé ultérieurement.

Il en va de même pour le match Mexique - Corée du Sud, très attendu par les communautés mexicaines et coréennes en France. La Suisse, pays voisin, affrontera la Bosnie-Herzégovine dans un match qui suscitera l'intérêt des fans francophones. Le Canada, l'un des pays hôtes, jouera contre le Qatar, ce qui ajoute une dimension géopolitique intéressante. Le Portugal, avec son effectif talentueux, affrontera la République démocratique du Congo, une équipe en plein essor.

Le Ghana et le Panama s'affronteront dans un match deAfrique et d'Amérique centrale. L'Ouzbékistan, surprise deQualifications, rencontrera la Colombie, une équipe sud-américaine expérimentée. L'Angleterre et la Croatie se rencontreront dans un match de forte rivalité européenne. L'Argentine, championne en titre, jouera contre l'Algérie, une équipe africaine redoutable.

Enfin, l'Irak et la Norvège clôtureront cette série de matchs de phase de groupes avec des styles de jeu contrastés. En somme, la Coupe du monde 2026 s'annonce comme un événement planétaire et les téléspectateurs français auront de nombreuses options pour suivre les matchs, notamment en clair sur M6. Il convient de rester à l'écoute des annonces officielles pour obtenir le calendrier définitif et les horaires exacts de diffusion.

En attendant, les fans peuvent déjà Noter ces rencontres dans leur agenda pour ne rien manquer du tournoi





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