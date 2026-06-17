Programme TV Coupe du monde 2026 : calendrier complet et diffusions gratuites sur M6

Le calendrier complet des matchs de la Coupe du monde 2026 est dévoilé, avec les diffusion sur les chaînes gratuites comme M6. Découvrez les horaires pour suivre les matchs de la France et d'autres équipes majeures, ainsi que les actualités télévisées avec le possible retour de Monk et le feuilleton Ici tout commence.

La Coupe du monde 2026 de la FIFA , qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, promet d'être un évènement mondial majeur. Un programme télévisé complet a été dévoilé, permettant aux fans de football de suivre l'intégralité des rencontres.

La question des diffusions gratuites en clair est particulièrement attendue en France. En effet, une partie des matchs sera retransmise sur M6, offrant un accès libre à un large public. Le calendrier précis, avec les horaires et les chaînes pour chaque match, reste un élément crucial pour organiser son suivi de la compétition. Les supporters cherchent notamment à savoir à quelle heure et sur quelle chaîne regarder les rencontres impliquant leurs équipes favorites.

Parmi les premiers matchs de la phase de groupes, on trouve des affiches comme Autriche contre Jordanie, Argentine contre Algérie, Irak contre Norvège, France contre Sénégal, Arabie saoudite contre Uruguay, Iran contre Nouvelle-Zélande, Espagne contre Cap-Vert et Belgique contre Égypte. Chacun de ces matchs suscite un grand intérêt et les téléspectateurs se frayent un chemin à travers le programme pour ne rien manquer. Parallèlement, l'actualité télévisuelle française propose également d'autres contenus.

Sur TF1, la série "Monk" pourrait faire son retour avec un nouveau téléfilm inédit mettant en scène Tony Shalhoub, une nouvelle qui ravira les fans de la série policière. Enfin, le feuilleton quotidien "Ici tout commence" poursuit ses intrigues. L'épisode 1460, diffusé le mercredi 17 juin 2026, promet des développements importants avec l'entrée de la cheffe Anne-Sophie Pic à l'Institut, la percée du secret de Rose par Ferdinand et des tensions entre Coline et les autres personnages.

Cette diversité de programmes montre la richesse de l'offre télévisuelle, entre le géant sportif mondial et les fictions françaises populaires





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