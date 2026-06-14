Programme TV Coupe du monde 2026 : Calendrier complet et informations de diffusion

Le calendrier complet de tous les matchs de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, avec les horaires et les chaînes de diffusion, notamment les matchs diffusés gratuitement en clair sur M6. Retrouvez toutes les informations pour suivre chaque rencontre, des phases de groupe aux matchs à élimination directe.

La prochaine Coupe du monde de la FIFA , prévue en 2026, promet d'être un événement mondial majeur rassemblant les meilleures équipes nationales de football. Un programme télévisé détaillé a été rendu public, offrant aux fans un aperçu complet de tous les matchs, des rencontres de groupe aux phases finales.

Une information cruciale pour les téléspectateurs français : plusieurs matchs seront diffusés gratuitement en clair sur la chaîne M6, permettant à un large public de suivre la compétition sans abonnement. Ce calendrier exhaustif couvre l'intégralité des 104 matchs prévus, avec des horaires soigneusement planifiés pour accommoder les différents fuseaux horaires des pays hôtes : Canada, États-Unis et Mexique.

Parmi les rencontres très attendues figurent des affrontements historiques comme le Brésil contre le Maroc, une rencontre qui oppose une puissance sud-américaine à une équipe africaine en pleine ascension. Le match Qatar - Suisse offrira un duel entre le pays organisateur de la précédente Coupe du monde et une équipe européenne réputée pour son organisation. La rencontre Haïti - Écosse mettra en lumière une nation caribéenne qui peine à exister sur la scène mondiale face à une équipe britannique traditionnelle.

Le choc États-Unis - Paraguay opposera l'équipe hôte et l'une des surprises du football sud-américain. Le Canada, autre pays hôte, affrontera la Bosnie-Herzégovine, tandis que le Mexique, troisième pays hôte, se mesurera à l'Afrique du Sud. La Corée du Sud, régulièrement performante en Asie, affrontera la République tchèque, une équipe européenne technique. Le match Australie - Turquie, bien que non prévu en phase de groupe selon le tirage officiel, pourrait évoquer une confrontation entre deux équipes aux styles très distincts.

Chaque fiche de match précise l'horaire exact en heure locale et française, ainsi que la chaîne de diffusion, qu'elle soit gratuite ou payante. Cette transparence dans le programme TV est essentielle pour les supporters qui souhaitent planifier leur consommation télévisuelle. L'organisation logistique d'une Coupe du monde à trois pays hôtes implique des défis uniques, notamment en matière de diffusion et de décalage horaire.

Les matchs seront répartis dans divers stades, des méga-stades américains aux enceintes canadiennes et mexicaines, offrant une expérience diversifiée aux spectateurs présents. La diffusion en clair sur M6 représente une victoire pour l'accès au sport, rappelant l'importance de la télévision gratuite dans la démocratisation des grands événements. Les amateurs de football pourront ainsi vivre chaque but, chaque arrêt et chaque célébration depuis leur salon, partageant l'émotion collective d'une compétition qui transcende les frontières





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