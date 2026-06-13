Programme TV Coupe du monde 2026 : Calendrier complet des matchs et informations sur les chaînes et heures de diffusion

Ce document fournit un calendrier complet des matchs de la Coupe du monde 2026, ainsi que des informations sur les chaînes et heures de diffusion pour les matchs sélectionnés. Il y a également des informations sur les cérémonies d'ouverture et la finale de la Coupe du monde, ainsi que des informations sur la série The Big Bang Theory et la série Proud. Enfin, il y a un résumé de l'épisode 1944 de la série Un si grand soleil en avance.

Programme TV Coupe du monde 2026 : Le calendrier complet de tous les matchs dont ceux diffusés gratuitement en clair sur M6États-Unis - Paraguay : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

Canada - Bosnie-herzégovine : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ? Mexique - Afrique du sud : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ? Corée du sud - Tchéquie : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder ce match de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

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