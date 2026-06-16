Programme TV Coupe du monde 2026 : calendrier complet, matchs en clair sur M6 et actualités télévisuelles du 16 juin

Découvrez le calendrier intégral de la Coupe du monde FIFA 2026, les matchs diffusés gratuitement en clair sur M6, et les conditions de diffusion pour chaque rencontre. Retrouvez également les résumés et actualités des feuilletons télévisés français du mardi 16 juin 2026, dont Un si grand soleil, Ici tout commence et La comtesse de Monte-Cristo, ainsi que les annonces de casting pour les séries internationales.

Le programme télévisé de la Coupe du monde FIFA 2026 est désormais complet avec la publication officielle du calendrier intégral de la compétition. Cette édition historique, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, promet un spectacle exceptionnel avec la participation de 48 équipes nationales réparties en 12 groupes.

Les amateurs de football pourront suivre l'intégralité des 104 matchs, avec une allocation significative de rencontres diffusées en clair, permettant au plus grand nombre de vivre la passion du football mondial sans abonnement. En France, la chaîne M6 a obtenu les droits de diffusion en clair pour plusieurs matchs clés, dont ceux de l'équipe de France dès la phase de groupes, ainsi que la finale et d'autres rencontres à forts enjeux.

Les autres matchs seront principalement diffusés sur les chaînes payantes du groupe beIN Sports, détenteur des droits principaux, et sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Pour chaque rencontre, il est essentiel de connaître le fuseau horaire local des stades, majoritairement dans les fuseaux horaires américains (UTC-5 à UTC-8), ce qui implique des horaires de diffusion en France souvent en fin de soirée ou en milieu de nuit.

Les supports pour suivre les matchs incluent également les rediffusions et les résumés sur les chaînes du groupe France Télévisions, ainsi que les commentaires en direct radio sur RMC. La question de l'accessibilité et de la répartition équitable desdiffusions est centrale pour les fans. Outre le football, l'actualité télévisuelle française du mardi 16 juin 2026 est riche en feuilleton.

Sur TF1, la nouvelle série événement "La comtesse de Monte-Cristo" poursuit sa diffusion avec un épisode où l'héroïne, incarnation de la vengeance, doit faire face à de nouveaux obstacles. L'actrice Audrey Fleurot a révélé avoir长期 hésité avant d'accepter ce rôle principal, séduite par l'ampleur du personnage et la qualité de la production.

Toujours sur TF1, le feuilleton quotidien "Un si grand soleil" voit son personnage d'Eve mener à bien sa vengeance, avec la mort du personnage de Gimenez dans l'épisode 1945, un tournant majeur dans l'intrigue. Sur M6, le feuilleton "Ici tout commence" (épisode 1459) explore les pressions psychologiques avec le personnage de Rose qui, sous le stress, perd connaissance.

Enfin, dans le domaine des séries internationales, l'actrice Nicola Coughlan, célèbre pour son rôle dans "Bridgerton", et l'acteur David Tennant rejoignent le casting d'une série britannique acclamée, décrite comme l'une des meilleures des dernières années, suscitant l'enthousiasme des fans. Ces multiples programmes dramatiques captivent un large public le soir même où débutent les premiers matchs de la phase de groupes du Mondial 2026, contenant notamment des affiche comme Arabie saoudite - Uruguay, Iran - Nouvelle-Zélande, Espagne - Cap-Vert, Belgique - Égypte, Pays-Bas - Japon, Côte d'Ivoire - Équateur, Suède - Tunisie, Allemagne - Curaçao et Australie - Turquie.

Chaque rencontre est programmée à des heures précises selon les fuseaux, et les chaînes françaises indiquent les horaires de diffusion enheure française, avec un rappel systématique des chaînes concernées. Cette simultanéité entre le grand événement sportif planétaire et les rendez-vous fictionnels habituels de la télévision française crée une soirée télévisuelle particulièrement dense, où les téléspectateurs devront faire des choix entre le football en direct et les rebondissements des feuilletons.

Le calendrier détaillé de la Coupe du monde 2026, avec ses matchs diffusés en clair sur M6, reste l'une des informations les plus consultées par le public, car elle détermine l'organisation des soirées et des nuits pour des millions de fans





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