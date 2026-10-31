Programme RMC après-match et podcast le Riolo Club avec Younes Belhanda

Découvrez le programme de l'After Foot sur RMC avec ses différentes équipes et découvrez l'épisode 2 du podcast le Riolo Club avec Younes Belhanda.

L'émission After Foot de la radio RMC poursuit sa domination dans le paysage médiatique sportif français en maintenant une programmation rythmée et dense qui s'adresse à une audience fidèle depuis vingt-et-une années. La structure du plateau a été méticuleusement conçue pour offrir des angles de vue variés tout au long de la soirée, commençant par une analyse prospective et se terminant par un débat rétrospectif approfondi. Cette architecture horaire permet de couvrir l'actualité sportive immédiatement après la fin des compétitions, tout en maintenant l'engagement des auditeurs jusqu'à la fermeture des studios à minuit.

Chroniqueurs et animations du début de soirée

Pour initier la soirée, Nicolas Jamain occupe les commandes de l'émission Génération After, qui se diffuse quotidiennement de vingt heures à vingt-deux heures. Ce programme met en lumière une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi au contact de l'after-foot, créant ainsi un lien intergénérationnel fort avec l'audience historique. Les animateurs qui composent cette équipe sont Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

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Cette tranche horaire est consacrée à des débats passionnés, à des décryptages pointus de l'actualité et à l'accueil d'invités diversifiés. L'objectif est de poser les bases de la discussion nocturne en offrant des perspectives fraîches et énergiques. La présence de ces journalistes permet de renouveler le souffle de l'émission tout en conservant l'ADN controversé et passionné qui a fait sa renommée.

Spécificités des soirs de matches et Coupes d'Europe

Les soirs de match, la grille des programmes subit des ajustements majeurs pour s'adapter au calendrier sportif. L'émission After Live s'installe alors de vingt heures à vingt-trois heures, prolongeant ainsi la couverture en direct des événements sportifs. Cette version live est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, assurant une continuité dans le ton et le style de présentation.

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En période de Coupes d'Europe, le dispositif est encore renforcé par l'arrivée d'anciens professionnels de haut niveau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent apporter leur expertise technique et leur vision du jeu sur le plateau. Leur participation offre une crédibilité supplémentaire aux analyses proposées pendant ces moments clés de la saison européenne.

La version historique et le Riolo Club

En deuxième partie de soirée, à partir de vingt-deux heures ou dès le coup de sifflet final du match, place à la version originelle et historique de l'After. Ce plateau emblématique rassemble Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette formation assure la stabilité de l'émission et conserve son statut de référence pour les passionnés de football.

Pour la saison en cours, une évolution notable intervient le week-end. Jérome Sillon prend effectivement les commandes de l'émission le vendredi et le samedi, remplaçant ainsi la composition habituelle du plateau. Cette transition vise à moderniser le format tout en respectant la tradition du show d'après-match. L'After Foot demeure l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, consolidant sa position unique dans l'audiovisuel français.

Contenu exclusif et podcasts du Riolo Club

Au-delà de la diffusion quotidienne, la marque se développe à travers des contenus numériques complémentaires. L'épisode deux du podcast le Riolo Club propose une interview incroyable de Younes Belhanda qui a marqué les esprits par sa franchise. Cette rencontre d'une durée d'une heure offre une interview sans aucun filtre, permettant à l'ancien joueur de se livrer entièrement.

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Younes Belhanda y aborde sa carrière, l'actualité du football, ainsi que des sujets géopolitiques comme le rapport entre le Maroc et le Sénégal. Il évoque également sa relation avec Daniel Riolo, apportant un éclairage personnel sur les dynamiques internes du studio. Chaque jour, les auditeurs peuvent également écouter le Best-of de l'Afterfoot sur RMC, la radio du Sport, prolongeant ainsi l'expérience audio tout au long de la semaine.

L'émission se présente comme le show d'après-match par excellence, maintenant une proximité constante avec les fans depuis plus de deux décennies. Les rencontres se prolongent tous les soirs grâce à la synergie entre Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Le format intègre les réactions des joueurs et des entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC.

Cette structure polyvalente permet de répondre aux attentes d'une audience exigeante qui cherche à la fois des analyses techniques et des moments de décompression. La présence de figures historiques comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo assure une continuité morale et stylistique. Les nouvelles générations de chroniqueurs apportent quant à elles une fraîcheur indispensable pour maintenir l'émission dans l'air du temps.

En conclusion, la programmation de l'After Foot sur RMC démontre une capacité remarquable à évoluer sans trahir ses racines. La combinaison de générations, d'expertises et de formats variés crée un écosystème médiatique robuste. Que ce soit via la radio, les podcasts ou les adaptations pour les soirs de grands matchs, l'émission conserve sa singularité. Elle reste le rendez-vous incontournable pour quiconque souhaite comprendre les coulisses et les enjeux du football contemporain.