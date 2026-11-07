Programme LFI 2027 : Mélenchon défend santé publique et régulation IA

Jean-Luc Mélenchon détaille les piliers de sa campagne présidentielle 2027, incluant la création d'un pôle public du médicament, la régulation mondiale de l'intelligence artificielle et une politique étrangère proactive pour Gaza. Un programme qui refuse toute modération politique.

Le candidat de La France Insoumise ( LFI) à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon, a clarifié les fondements de son projet politique lors d'une série d'interventions publiques récentes. Il y a exposé une vision ambitieuse pour la santé publique, souhaitant instaurer un pôle public du médicament qui assurerait une prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie de clarification idéologique qui se détache résolument des compromis traditionnels de la vie politique française.

Refus de la modération politique et unité

Jean-Luc Mélenchon a affirmé avec fermeté qu'il ne chercherait pas à atténuer sa position pour plaire à un électorat plus large. En réaction aux conseils reçus visant à nuancer ses propos pour être perçu comme moins clivant, le candidat a déclaré qu'il ne mettrait pas d'eau dans son vin. Cette posture vise à préserver l'authenticité de son discours et à mobiliser une base électorale fidèle à ses engagements radicaux. Il promet de se battre jusqu'à la dernière seconde, confiant en une victoire finale fondée sur la résistance plutôt que sur l'apaisement.

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Création d'un pôle public du médicament

Au cœur du programme présenté par Jean-Luc Mélenchon se trouve la restructuration complète du secteur pharmaceutique. Le candidat de LFI annonce la création explicite d'un pôle public du médicament, un dispositif destiné à soustraire cette industrie stratégique aux seules logiques de rentabilité boursière. L'objectif affiché est de garantir le 100 % sécu, permettant ainsi aux citoyens d'accéder aux traitements nécessaires sans reste à charge. Cette mesure vise à contrer une crise sanitaire systémique que le candidat décrit comme un problème central pour la survie de l'espèce humaine, soulignant le déni collectif face à cette urgence vitale.

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Régulation mondiale de l'intelligence artificielle

La dimension technologique de la campagne repose sur une approche volontariste face aux défis contemporains. Jean-Luc Mélenchon qualifie l'intelligence artificielle de défi existentiel majeur nécessitant une régulation stricte. Cette régulation ne doit pas rester confiné aux frontières nationales mais doit être mise en œuvre à l'échelle mondiale. Cette position s'aligne sur une volonté de protéger les sociétés démocratiques contre les dérives potentielles des technologies de pointe, en imposant des normes éthiques et opérationnelles rigoureuses au niveau international pour prévenir les abus systémiques.

Critiques du travail et politique étrangère proactive

Le candidat de LFI conserve une critique acerbe envers la gestion économique précédente, attribuant à Emmanuel Macron les premiers dégâts subis par le Code du travail dès le début de son mandat. Sur la scène internationale, Jean-Luc Mélenchon souhaite agir frontalement au secours des Palestiniens pour mettre fin au génocide à Gaza et s'opposer à l'annexion progressive de la Cisjordanie. En parallèle, il plaide pour la remise à l'ordre du jour du désarmement nucléaire de la planète, section par section. Enfin, face aux divisions que cette campagne pourrait engendrer, Edouard Philippe justifie son opposition aux primaires de la droite et du centre, craignant qu'elles ne conduisent à diviser, distendre et attaquer, une dynamique que Mélenchon semble assumer pleinement.