Programme LFI 2027 : 1069 mesures et planification écologique pour Mélenchon

La France insoumise dévoile son programme pour la présidentielle 2027 avec 1069 mesures. Jean-Luc Mélenchon mise sur la planification écologique, le Smic à 1700 euros et l'abolition de la réforme des retraites pour restaurer le droit à la retraite à 60 ans.

La France insoumise a officiellement présenté son programme présidentiel pour l'élection de 2027, dévoilé ce vendredi. Ce document inédit contient 1 069 mesures au total, dont 238 propositions entièrement nouvelles destinées à structurer l'action politique du mouvement.

Une refonte administrative par la planification écologique

Le texte affirme que l'ensemble du programme est structuré autour de la planification écologique, définie comme le point de départ fondamental de leur action politique. Jean-Luc Mélenchon insiste sur l'objectif de perpétuer la vie humaine face à ce qu'il qualifie de crise de la civilisation humaine causée par le capitalisme.

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Cette approche vise à créer des éco-régions en organisant l'administration française autour des caractéristiques écologiques naturelles, telles que les bassins versants, les montagnes et les façades maritimes. Un conseil à la planification écologique serait également mis en place pour superviser la relocalisation des productions essentielles nécessaires à la société.

La sortie du nucléaire nucléaire reste une priorité affirmée dans cette nouvelle version de L'Avenir en commun, qui est vendue 4,90 euros en librairie à partir de ce vendredi. Le mouvement souhaite inscrire dans la Constitution la règle verte, empêchant tout prélèvement sur la nature supérieur à sa capacité de reconstitution.

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Réformes sociales majeures et protection des revenus

Le programme prévoit une augmentation significative du Smic pour le porter à 1 700 euros nets par mois. Cette mesure s'accompagne du lancement du 100 % Sécu, visant à généraliser la prise en charge intégrale des soins de santé par la sécurité sociale pour tous les citoyens.

La réforme des retraites actuelle doit être abolie, marquant un retour immédiat à l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. L'objectif final affiché est de restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour toute personne ayant accompli 40 années de cotisation.

Manuel Bompard, coordinateur national de la France insoumise, défend cette continuité programmatique comme une démonstration de précision et d'enrichissement sérieux. Ces annonces interviennent alors que Jean-Luc Mélenchon est donné par les sondages capable de se qualifier pour le second tour de la présidentielle 2027.

Support politique et soutien technique pour l'application

Le mouvement a renforcé sa crédibilité technique en s'appuyant sur un réseau de 80 hauts-fonctionnaires nommé les Phrygiens. Ce groupe a pour mission d'affiner la mise en application concrète des propositions, comme l'indique Clémence Guetté, co-responsable du programme avec Hadrien Clouet.

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Le texte aborde également la question sociétale en souhaitant mettre fin à l'épidémie de solitude qui touche de nombreux Français. Cette initiative inclut la fin de la privatisation des espaces communs et publics, un thème partagé avec d'autres candidats comme Marine Tondelier.

De nouvelles catégories juridiques sont proposées, notamment un statut de famille monoparentale assorti de réductions de transports, similaire à celui des familles nombreuses. Sur le plan international, la France insoumise maintient sa ligne de non-alignement, prônant un retrait de l'Otan pour sortir la France de son isolement occidental.