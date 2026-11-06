Programme des brocantes et vide-greniers du Gard le 7 novembre

Découvrez la liste complète des marchés aux puces, brocantes et bourses aux jouets organisés dans le Gard ce samedi 7 novembre. Horaires, tarifs et lieux.

Le département du Gard accueille un riche programme d'événements commerciaux et populaires ce samedi 7 novembre. De nombreuses communes proposent des brocantes, des marchés aux puces et des bourses aux jouets pour les amateurs de bonnes affaires et de découverte.

Événements majeurs à Nîmes et Aigues-Mortes

La ville de Nîmes propose plusieurs options intéressantes pour les visiteurs. Le marché aux puces situé au 500 chemin du Moulin Gazay accueille jusqu'à 200 exposants avec des tarifs variant entre 5 € et 20 €. Il est ouvert de 7 heures à 14 h 30. Les entrées sont gratuites et le contact se fait via le numéro 06 35 28 76 65. Une autre option disponible à Nîmes est la bourse aux vêtements et foire aux livres. Elle se tient à la Maison diocésaine située au 6 rue Salomon-Reinach. L'événement compte 15 exposants et fonctionne de 10 heures à 16 heures. L'adresse email afc.saintemarie@gmail.com permet de contacter les organisateurs.

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À Aigues-Mortes, la place du marché offre un espace dédié aux brocantes. Cet événement rassemble 50 exposants dont les tarifs s'échelonnent de 10 € à 15 €. La participation est strictement sur réservation. L'accès au site situé avenue Frédéric-Mistral est gratuit. Les horaires s'étendent de 8 heures à 13 heures. Pour plus d'informations, il est possible de joindre le service au 06 28 29 94 84.

Offres variées autour d'Alès et Beaucaire

Dans la région d'Alès, les Puces du Gardon attirent 50 exposants. Elles se déroulent au parking du Gardon situé avenue Jules-Guesde. Les commerçants peuvent y installer leurs stands entre 6 h 30 et 13 heures. L'accès reste libre et gratuit pour le public. Le point de contact téléphonique est le 06 18 26 99 18. À Beaucaire, une brocante se tient devant le Bistro des arènes au 4 avenue des Arènes. Elle fonctionne de 6 heures à 16 heures. Les coordonnées disponibles sont le 06 64 15 71 81 ou le 09 53 89 06 27.

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Bourses aux jouets et animations familiales

Les familles ont également de nombreuses opportunités de se divertir. À Aigues-Vives, la bourse aux jouets et puériculture se tient à la Salle Marius-École rue de la Gare. Elle est ouverte de 8 h 30 à 18 h 30. Le contact direct est assuré par le 06 89 95 46 09. Générac propose deux événements liés aux jouets. La bourse aux jouets de Noël a lieu à la Salle Léopold-Delmas avenue Yves-Bessodes. Elle est accessible de 9 heures à 17 heures. L'email lesminipouss30@gmail.com sert de canal de communication principal.

Une autre bourse aux jouets se déroule à Saint-Geniès-de-Malgoirès. Elle est organisée à la Mairie située Rue du 19 Mars 1962. Les horaires sont de 8 heures à 16 heures. Le numéro de téléphone pour toute question est le 07 83 10 89 82. Vergèze accueille aussi une bourse aux jouets et puériculture au Centre socioculturel Marcel Pagnol rue Marcel Pagnol. Cet événement court dure de 9 heures à 13 heures. Le 04 66 35 32 32 permet de joindre les organisateurs.

Autres destinations et conseils pratiques

D'autres communes comme Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon et Aimargues offrent également des programmes riches. Vauvert présente Antiquités du brocanteur avec 90 antiquaires au Village du brocanteur 154 avenue Ampère. L'événement va de 9 heures à 17 heures. Villeneuve-lès-Avignon propose une brocante professionnelle avec 90 exposants Place Charles David. Elle démarre tôt à 5 heures et finit à 14 heures. Le contact est le 06 08 94 71 70. À Aimargues, les Puces et brocantes se tiennent au Parking des platanes 12 boulevard Jean-Moulin. Elles accueillent 100 exposants sans inscription préalable. Le tarif est fixe à 10 €. Les horaires vont de 7 heures à 13 heures. Le 06 73 76 43 76 reste disponible pour les informations complémentaires.