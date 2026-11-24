Découvrez le programme officiel de la saison de Noël 2026-2027 à Aurillac. Du 26 novembre au 3 janvier, illuminations, Village de Noël, concerts et spectacles gratuits animent le centre-ville.

La Ville d' Aurillac officialise le lancement de sa saison de Noël 2026-2027, offrant un calendrier riche en activités gratuites pour les habitants et les visiteurs. Cette programmation festive s'étend du 26 novembre au 3 janvier 2027, couvrant à la fois le centre-ville et les différents quartiers de la commune. L'initiative est portée conjointement par la municipalité, l'Office du Commerce Aurillac ois (OCA), les associations de commerçants et leurs partenaires locaux.

Calendrier des illuminations et du Village de Noël

La première étape de cette célébration annuelle a lieu le 26 novembre 2026 au quartier de Marmiers, servant d'avant-première avant l'ouverture officielle en centre-ville. Le grand lancement est prévu le 27 novembre à 18 heures, avec l'événement " L'Enchantement du Square " au square Vermenouze. À 18 h 30, la place de l'Hôtel de Ville accueillera " Le Voyage Extraordinaire " de Volcanic Events, un spectacle combinant sonorités, éclairages et pyrotechnie pour marquer le début des festivités.

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Le square Vermenouze se transforme quotidiennement en une promenade lumineuse de 17 heures à 21 heures, réalisée par la troupe Lez'Arts du Feu. L'endroit propose également des manèges et un chalet gourmand pour les passants. Parallèlement, une parade nocturne est présentée par ÉCLAT avec le collectif Les Poussières. Ce défilé commence au Jardin des Carmes à 17 h 30 et est précédé par des ateliers de fabrication de lanternes accessibles au public entre le 1er et le 11 décembre.

Ces ateliers se déroulent à plusieurs locations spécifiques : du 1er au 3 décembre au Sismographe, du 4 au 6 à l'espace Hélitas, et du 7 au 11 aux Écuries et au CPMF en après-midi. Au cœur du dispositif, le Village de Noël, organisé par la Ville et l'OCA, propose une ouverture de 11 heures à 20 heures. Il accueille vingt chalets et des exposants offrant une diversité de produits sucrés et salés.

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Programmation musicale et événements commerciaux

Le marché du Village de Noël est animé par trois soirées musicales majeures, avec une fermeture prévue à 21 heures lors de ces dates spéciales. La première soirée a lieu le samedi 19 décembre avec Roman Pops. La suivante se tient le mercredi 23 décembre avec le DJ Benjamin, dans une ambiance liée au concours de bûches, avant la troisième soirée le mercredi 30 décembre avec encore Roman Pops.

Le 25 décembre, le marché est fermé pour célébrer Noël, tandis qu'une fermeture anticipée est prévue le 31 décembre à 14 heures. Le programme quotidien inclut des animations à partir de midi avec les Christmas Mademoiselles. L'après-midi, à partir de 15 heures, le sculpteur sur glace Michel Authier présente ses créations, suivies d'un DJ set de Roman Pops à partir de 18 heures.

Un événement gastronomique familial se déroule le 23 décembre avec un concours de bûches organisé par l'OCA. Les équipes doivent être composées d'un parent et d'un enfant de moins de 16 ans, en utilisant obligatoirement des saveurs vanille et chocolat. La présentation des réalisations a lieu à 17 heures, la dégustation et le vote suivent, et la remise des prix aux trois meilleures équipes est fixée à 17 h 45. Les inscriptions se font par courriel via l'adresse noeloca.

Découvertes ludiques et spectacles de rue

Le festival Aurillac en Jeu fait son retour du 28 au 30 décembre dans le quartier des Carmes. Cette édition propose une grande variété d'activités incluant jeux vidéo, jeux de société, jeux géants, Laser Game et Escape Game. Les activités sont accessibles de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Le centre Pierre Mendès France sert de lieu principal, mais des activités sont également réparties au gymnase du collège Jules Ferry, au bâtiment de l'Horloge, à la médiathèque communautaire et aux Écuries des Carmes.

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Une exposition intitulée Pentes est visible aux Écuries des Carmes, complétée par des pauses gourmandes autour de Food Trucks place des Carmes. La clôture du festival Aurillac en Jeu est prévue le mercredi 30 décembre à 17 heures au gymnase Jules Ferry, avec la participation de l'association Tout un cirque.

Déambulations artistiques et rencontres avec le Père Noël

De multiples spectacles de rue jalonnent la période de fin d'année. Le 20 décembre, la compagnie Moriquendi propose une déambulation à partir de 15 h 30 en centre-ville. Le 21 décembre, à 18 heures, la place de l'Hôtel de Ville accueillera un spectacle de feu du même groupe, interprété par un duo féminin. Le 22 décembre, La Locomotive des Jouets investit les rues à 15 heures, 16 heures et 17 heures avec des jeux géants et des bulles de savon.

Des attractions magiques et théâtrales enrichissent également la programmation. Victor le magicien propose des séances de close-up au Village de Noël à partir de 15 heures le 22 et le 23 décembre. Le 23 décembre à 15 h 30, le Théâtre municipal accueille le spectacle jeune public De la Neige pour Noël par Chloé Tridot et Stéphane Monpeyssin. Le 24 décembre, La vie d'Ange anime le centre-ville à partir de 14 h 30 avec Serge Conjad.

La journée du 26 décembre marque la fin des déambulations régulières avec un SuperShow place Crespin à 18 heures par la compagnie SuperCho, mêlant musique électro, hip-hop et effets pyrotechniques. Pour les familles, une Boîte aux lettres du Père Noël est installée place de l'Hôtel de Ville du 27 novembre au 24 décembre. Des rencontres sont organisées les 12, 13 et 16 décembre, puis quotidiennement du 19 au 24 décembre de 14 heures à 16 h 15 et de 16 h 30 à 18 heures au square Vermenouze.