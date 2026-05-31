Programme d'activités pour enfants à Oyonnax

Le foyer rural Pêle-Mêle de Sortie au 1055 (Pass Or) à Oyonnax propose un programme varié et réparti sur deux semaines pour les enfants âgés de 10 ans et plus.

Le foyer rural Pêle-Mêle de Sortie au 1055 (Pass Or) à Oyonnax propose un programme varié et réparti sur deux semaines pour les enfants âgés de 10 ans et plus.

Les activités incluent la sortie kart à Moirans-en-Montagne, le stage trappeurs à Outriaz, la sortie accrobranche et biathlon au parc Oyoxygène, la sortie au centre équestre d'Echallon et la sortie escalade avec Couleurs Cailloux à Moirans. Les enfants doivent être accompagnés par des adultes et doivent apporter les équipements appropriés. L'adhésion à Pêle-Mêle est obligatoire et coûte 5 euros. Les activités sont réservées aux enfants de Viry, Choux et Rogna





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