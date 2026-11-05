Programme culturel et festive Bouches-du-Rhône week-end 6-8 novembre 2026

Découvrez les meilleures activités pour le week-end des 6, 7 et 8 novembre 2026 en Provence : expositions, concerts et événements festifs dans les Bouches-du-Rhône.

Le week-end des vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 novembre 2026 offre une riche palette d'activités culturelles et de loisirs à travers les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. Cette programmation varie des expositions immersives aux concerts thématiques, garantissant une expérience diversifiée pour les visiteurs locaux et touristiques.

Expositions et art numérique en Provence

La Biennale des imaginaires numériques transforme l'expérience muséale en un techno-thriller explorant l'impact des technologies cyber-numériques sur l'environnement. Au musée des Tapisseries, l'artiste Lundja Medjoub présente une installation sonore détaillant les défis écologiques actuels, notamment la montée des eaux et l'érosion des territoires.

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Parallèlement, le Pavillon de Vendôme accueille une triple exposition mettant en lumière les artistes Maïssane Alibrahimi, Dorra Hichri et Yassin Agrbi. Originaires de la rive sud de la Méditerranée, leurs œuvres interrogent les objets du quotidien à travers le prisme de la résistance féministe, de la circulation de l'eau et de la fragilité des écosystèmes.

Sept autres artistes exposent au 21bis cours Mirabeau, abordant des thèmes tels que la toxicité de l'eau, la disparition des espèces et les dérèglements climatiques. Cette programmation conjointe offre une réflexion profonde sur la relation entre l'humain, la technologie et la nature dans un contexte de crise environnementale globale.

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Homage musical et festival Mômaix à Aix

L'Association Vivre Vieillir Et Communiquer (AVVEC) organise la 18e édition de son festival dédié à l'univers chansonnier de Georges Brassens. L'événement propose une programmation variée incluant un concert swing avec Les Oiseaux de Passage, suivi d'une performance de Jean Yves Lievaux au rock folk, garantissant une célébration musicale diversifiée pour les amateurs du chanteur légendaire.

Le festival Mômaix, organisé par l'AVVEC, transforme Aix-en-Provence en un terrain de jeu pour l'imaginaire familial. Ce rendez-vous annuel présente des spectacles de théâtre, danse, cirque contemporain et conte, ouvrant les portes de tous les théâtres de la ville à la jeunesse et aux curieux.

La programmation propose des moments sensibles et poétiques, incluant l'aventure de l'agent spécial Fox et une pièce en zoulou célébrant la diversité africaine. Ces représentations mêlent action, mystère et interactivité pour offrir une expérience artistique immersive et chaleureuse accessible à tous les publics dès samedi 6 novembre.

Immersions historiques et jeux théâtraux

Les Fondus invitent le public à participer à un grand jeu d'improvisation où cinq improvisateurs, un présentateur et le public créent collectivement des scènes étonnantes. Cette animation interactive promet une expérience énergique et émotionnelle, idéale pour les amateurs de théâtre participatif et de spontanéité scénique.

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Laokess Expériences Immersives lance un escape game inédit plongeant les joueurs au cœur d'un fait divers réel d'Aix au XVIIIe siècle. Cette immersion historique est complétée par une conférence à 18h sur le thème de la ville et de sa police à cette époque, offrant une perspective critique sur l'histoire judiciaire locale.

Célébrations italiennes et traditions provençales

Le marché italien de Cassis, organisé avec le Vespa Club du 6 au 11 novembre, invite à découvrir la culture italienne à travers un village artisanal et des dégustations. Les dates du week-end incluent un défilé de véhicules anciens et des concerts, notamment avec Luca'Cipo et Mario Russo, célébrant le patrimoine musical italien.

Le Cercle Saint-Michel célèbre la 40e édition du festival de théâtre en langue provençale, rendant hommage aux pièces traditionnelles. Durant deux jours, les troupes de comédiens amateurs animent la scène, perpétuant une culture vivante et chantante qui marque profondément l'identité culturelle de la région.