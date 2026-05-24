Programme complet et inscriptions pour la journée citoyenne de Fougères

Ce programme comprend différents ateliers, des nettoyages, des entretiens, un repas et un concert d’orientation. Il est préparé par Céline Carré, conseillère municipale déléguée aux conseils de quartier et au budget participatif, et Nolwenn Marcandella, chargée de mission démocratie participative. Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 27 mai par Nolwenn Marcandella, chargée de mission démocratie participative.

La journée citoyenne de Fougères (Ille-et-Vilaine) les samedi 30 mai sera un événement participatif basé sur le bénévolat. Ce programme a été préparé par Céline Carré, conseillère municipale déléguée aux conseils de quartier et au budget participatif, et Nolwenn Marcandella, chargée de mission démocratie participative.

Elle a prévu différents ateliers, des nettoyages, un repas et un concert d’orientation pour l’ensemble des participants. Le programme complet et les inscriptions jusqu’au 27 mai se trouvent dans le lien fourni





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