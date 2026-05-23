Programme complet des 'Grandes Gueules du Sport' : les tactiques, les analyses et les débats en direct

Venez assister à la vámpage des 'Grandes Gueules du Sport' où vous pouvez affronter vos équipes contre David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans lors du buzzer et d'un face à face brûlant dans le Ring des 'Grandes Gueules du Sport'.

Les 'Grandes Gueules du Sport' démarrent fort dès 9h15 : l'actu brûlante du sport dans une émission de samedi et dimanche de 9h00 à 12h00.

Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom, tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine.

La dernière ligne droite des 'Grandes Gueules du Sport' se poursuit avec un vestiaire animé, un débat sur le buzzer et un jeu tendu. Sur le buzzer, c'est le dernier débat des 'Grandes Gueules du Sport' : vous pouvez affronter vos équipes contre David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Dans un face à face brûlant dans le Ring des 'Grandes Gueules du Sport', le capitaine Cessieux s'excite, initiant un quart d'heure nostalgie avec les 'Grandes Gueules du Sport' mettant en exergue l'Histoire de cette émission. Le programme de 10h00 à 11h00 est consacré aux 'Grandes Gueules du Sport' avec un dernier quart d'heure nostalgique lors duquel les 'Grandes Gueules du Sport' remontent le temps. Par exemple, dans un Minesweeper géant de Vincent Clerc, vousclassez une bonneهنگیée de l'OL





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