Programme After Foot 2024: Nouvelles Créneaux et Animators

Détails complets sur la programmation de l'After Foot, les horaires de Génération After, After Live et les intervenants comme Nicolas Jamain et Gilbert Brisbois pour la saison en cours.

La programmation de l'émission emblématique After Foot a été rigoureusement structurée pour offrir une couverture médiatique continue et segmentée du football professionnel. Nicolas Jamain assure la direction de la première partie de soirée avec son émission Génération After, diffusée quotidiennement de vingt heures à vingt-deux heures. Ce créneau matinal de la fin de journée met en avant une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi avec la franchise radiophonique.

Génération After et l'Apport de Walid Acherchour

Cette émission de vingt heures à vingt-deux heures est composée de chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le programme propose des débats passionnés, des décryptages tactiques et l'accueil d'invités spécialisés. Cette initiative vise à renouveler le contenu tout en conservant l'ADN du programme historique.

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Après Live : Gestion des Soirées de Match par Carine Galli

Les soirs de match, l'After Live s'installe de vingt heures à vingt-trois heures et est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif. Cette extension horaire permet une couverture étendue des événements sportifs majeurs.

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Le Créneau Historique Dirigé par Gilbert Brisbois

En deuxième partie de soirée, de vingt-deux heures à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Ce créneau central du dimanche au jeudi est animé autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Le départ de l'émission peut être décalé dès le coup de sifflet final du match en cours, garantissant une réactivité totale.

La Supervision de Jérome Sillon le Week-end

Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Cette attribution spécifique des responsabilités le week-end permet de distinguer la programmation des jours ouvrés de celle du week-end. L'After Foot se positionne ainsi comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.