Programmation détaillée de l'After Foot : Grilles horaires et animateurs clés

Découvrez la structure complète de l'After Foot avec les horaires précis, les grilles horaires par créneau et la liste exhaustive des animateurs permanents et invités spéciaux.

L'émission culte de radio de football, l' After Foot, consolide son format en trois phases distinctes pour offrir une couverture médiatique continue des actualités sportives. Cette structure programme précise permet aux auditeurs de suivre les analyses des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand à chaque instant de la soirée.

Structure des créneaux horaires et des présentateurs

La soirée s'ouvre avec Génération After, présenté par Nicolas Jamain entre 20 heures et 22 heures. Ce créneau initial s'appuie sur une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec la franchise, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les débats y sont généralement passionnés, accompagnés de décryptages approfondis et de l'arrivée régulière d'invités extérieurs pour enrichir la discussion.

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Spécificités des soirs de match et interventions en direct

Les soirs de match, le format After Live s'étend de 20 heures à 23 heures pour couvrir l'actualité sportive en temps réel. Ce block est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, assurant une présence continue sur l'antenne. La présence de ces trois figures assure une continuité dans le ton et la méthodologie d'analyse pendant les périodes de forte activité sportive.

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Renforts spécifiques pour les Coupes d'Europe

Pour les soirs de Coupes d'Europe, l'équipe d'After Live est renforcée par des légendes du football que sont Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier. Leur arrivée vient enrichir le dispositif avec une expertise technique et tactique de haut niveau. Ces interventions spéciales visent à apporter un éclairage différent et plus pointu sur les enjeux européens des clubs et équipes nationales.

Le pilier historique et les variations du week-end

En deuxième partie de soirée, de 22 heures (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, revient la version originelle et historique de l'émission. Ce plateau classique, du dimanche au jeudi, rassemble Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi, introduisant une nouvelle dynamique durant les fins de semaine.