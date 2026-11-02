Programmation de l'After Foot : Grille des antennes et nouveaux chroniqueurs

Découvrez la programmation détaillée de l'After Foot sur RMC. De l'After Live aux chroniques de Julien Laurens, suivez la grille des heures et des invités pour ne rien rater du débat foot.

La grille d'antenne de l'émission culte l' After Foot sur RMC repose sur une architecture horaire stricte et segmentée, conçue pour offrir un couvert médiatique total sur l'actualité du sport. Cette structure distingue clairement les interventions de fond, les débats en direct lors des soirs de matchs, et les analyses nocturnes, garantissant ainsi une continuité éditoriale du début à la fin de la soirée.

La trame quotidienne et les chroniques du soir

Dès le début de la programmation, l'émission Génération After est animée par Nicolas Jamain entre 20 heures et 22 heures. Ce créneau est dédié à une génération de chroniqueurs ayant grandi dans l'ombre de l'After, à l'image de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur rôle consiste à décrypter l'actualité et à accueillir des invités pour des débats passionnés.

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Parallèlement, l'après-midi et le début de soirée sont marqués par la présence des légendaires Drôles de Dames. Julien Laurens, Edgar Groleau, Daniele Manusia et Polo Breitner prennent le micro pour couvrir l'ensemble des sélections nationales ainsi que les championnats anglais, espagnol, italien et allemand. Leur expertise permet d'initier la conversation sur les enjeux majeurs avant l'heure de pointe de l'après-match.

L'After Live : La spécificité des soirs de match

Lors des soirées sportives, la programmation subit une extension majeure avec la mise en place de l'After Live, qui s'étend de 20 heures à 23 heures. Cette version en direct est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. La dynamique change alors, passant de l'analyse préparatoire au réactif immédiat des résultats sportifs.

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Pour enrichir cette version spéciale, des figures majeures du football rejoignent régulièrement le plateau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif spécifiquement lors des soirs de Coupes d'Europe, apportant un regard d'expert international sur les performances des clubs français et des équipes nationales.

L'After historique : Le débat nocturne prolongé

La deuxième partie de soirée, allant de 22 heures ou dès la fin du dernier match jusqu'à minuit, retrouve la formule originelle et historique de l'After. Le trio emblématique Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, relayé par Jean-Louis Tourre, assure la conduite du débat du dimanche au jeudi. C'est ici que se jouent les analyses les plus approfondies et les polémiques les plus virulentes.

Une évolution notable de la programmation concerne la gestion de la fin de semaine. Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes exclusives de l'émission le vendredi et le samedi. Cette attribution permet de structurer le flux des opinions lors des week-ends sportifs les plus chargés, offrant une voix alternative à la formation classique du plateau nocturne.

Une stratégie d'engagement et de continuité

Cette organisation minutieuse vise à maximiser l'engagement des auditeurs à toutes les heures de la journée. En séparant clairement les phases de préparation, de réactivité et de conclusion, l'équipe de RMC s'assure de couvrir l'intégralité du cycle émotionnel lié au football. Chaque créneau possède son identité propre, tout en participant à un tout cohérent.

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L'After Foot se positionne ainsi comme le lieu de débat incontournable pour tout passionné de football francophone. La combinaison d'anciens joueurs, de journalistes expérimentés et de nouvelles voix promet une diversité de points de vue constante. Cette programmation reste le socle de l'identité sonore de la radio sportive leader en France.