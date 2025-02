Profitez de la vie en multijoueur : Ni no Kuni arrive enfin sur consoles et PC

After years of waiting, Level-5's charming life simulation RPG, Ni no Kuni, is finally coming to consoles and PC. Originally slated for a 2024 release on Switch as an exclusive, the game will now be available on a variety of platforms including Nintendo Switch, PlayStation 4 and 5, Xbox Series X and S, and PC via Steam. This new release promises a more immersive and varied experience thanks to the capabilities of current-gen consoles.

Le jeu de simulation de vie populaire, lancé sur Nintendo 3DS en 2012, devait initialement rejoindre le catalogue Switch en 2024 en tant qu'exclusivité. Après plusieurs reports, les joueurs ont dû prendre leur mal en patience, mais leur attente s'apprête enfin à être récompensée. Une fuite survenue par mégarde sur le PlayStation Store le 27 janvier dernier laissait présager que la simulation de vie allait faire son entrée sur de multiples plateformes à compter du 23 avril prochain.

Ce sera finalement un mois plus tard avec une sortie désormais confirmée sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox Series X et S ainsi que sur Steam pour les joueurs PC. Level-5 a fait le choix d'une stratégie multiplateforme qui offrira encore plus d'avantages à ce jeu déjà prometteur.Ce nouveau volet nous propose un dernier tour d'horizon avant son lancement imminent. Grâce aux capacités des consoles actuelles, cette suite proposera une expérience bien plus variée et immersive que sur 3DS. L'aspect aventure du jeu brillera enfin à sa juste valeur grâce à un scénario beaucoup plus intéressant et développé, tandis que les métiers et quêtes annexes devraient être moins redondants. L'une des principales innovations de cette nouvelle iteration résidera dans l'expérience coopérative. Afin de faciliter les sessions de jeu en ligne, Level-5 a pris le temps d'intégrer des fonctionnalités permettant aux joueurs de rejoindre leurs amis indépendamment de leur console (ou PC) de prédilection. Il sera possible de partager l'aventure en ligne par groupe de quatre joueurs, tandis qu'un mode de coopération locale permettra à deux joueurs de s'entraider en connectant simplement une seconde manette.Les joueurs pourront donc décider d'emporter le jeu sur Switch et de continuer leur partie sur une autre console de salon ou un PC une fois de retour à la maison. De quoi pousser les gamers à passer plusieurs fois à la caisse : Level-5 n'a rien laissé au hasard





