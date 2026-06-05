Profitez de l'été avec le salon de jardin Moxley 2

Le salon de jardin Moxley 2 est une excellente option pour profiter de l'été avec vos amis et votre famille. Composé d'un canapé pour deux personnes, de deux fauteuils et d'une table basse, il est conçu pour être installé en extérieur et résiste aux intempéries. La structure principale est en acier, tandis que les assises sont fabriquées en textilène, offrant une solidité et une durabilité. L'entretien est facile, car il est entièrement fabriqué en acier, ce qui facilite son nettoyage. Il est actuellement proposé au prix de 89,99 euros dans le magasin Conforama le plus proche de chez vous ou sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne. Il peut accueillir jusqu'à 4 convives et est une excellente offre pour profiter de la saison estivale.

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La structure principale est en acier, tandis que les assises sont fabriquées en textilène, offrant une solidité et une durabilité. L'entretien est facile, car il est entièrement fabriqué en acier, ce qui facilite son nettoyage. Il est actuellement proposé au prix de 89,99 euros dans le magasin Conforama le plus proche de chez vous ou sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne.

Il peut accueillir jusqu'à 4 convives et est une excellente offre pour profiter de la saison estivale





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