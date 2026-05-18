Profitez de grillades avec le barbecue Sizzle de la marque Ninja

Découvrez le barbecue Sizzle de la marque Ninja, un appareil polyvalent qui vous permet de cuisiner facilement jusqu'à 6 blancs de poulet ou filets de poisson. Il dispose d'une plaque de grill et d'une planche pour saisir et faire sauter vos ingrédients délicats. Le barbecue Sizzle de la marque Ninja offre également une chaleur directe de 260°C distribuée uniformément et est rapide à nettoyer.

Vous souhaitez profiter de grillades dans votre cuisine ? Découvrez sans attendre le barbecue Sizzle de la marque Ninja et transformez votre intérieur en un véritable steakhouse.

En plus, avec cette offre signée Cdiscount, vous pouvez dès maintenant en profiter à un prix mini. Le barbecue Sizzle de la marque Ninja comprend une plaque de grill et une planche afin que vous puissiez cuisiner tous vos repas du quotidien avec une grande polyvalence. La plaque de grill permet à vos aliments d'avoir de vraies marques de grillade et la planche vous permet de saisir et faire sauter vos ingrédients délicats.

En plus, ce barbecue vous offre une chaleur directe de 260°C distribuée uniformément. Le barbecue Sizzle de la marque Ninja arbore un design familial qui vous permet de cuisiner facilement jusqu'à 6 blancs de poulet ou filets de poisson. Polyvalent, vous pouvez également l'utiliser pour combler toutes vos envies avec un seul et même appareil, que ce soit pour réaliser des pancakes moelleux, des œufs au plat ou encore du bacon grillé.

Le barbecue Sizzle de la marque Ninja a également été conçu pour être rapide à nettoyer. En effet, la plaque de grill ainsi que la plancha sont amovibles et antiadhésives, ce qui signifie que vous pouvez les détacher facilement. En plus, les deux plaques sont compatibles avec un nettoyage en lave-vaisselle. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com.

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





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