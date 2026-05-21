Une femme de 54 ans, Sonia Vacheret, ingénieure en sciences de la vie et de la Terre, a disparu inexplicablement depuis le 9 mai 2026. Un examen a été ouvert par le parquet de Besançon, et des recherches ont commencé sur le terrain avec l'aide de divers moyens technologiques et professionnels. Les appels à témoinsietalemultitude de réponses, les vidéos de la vidéoprotection walls et des caméras embarquées des véhicules, telles que les dashcams, sont également inspectées.

Une femme de 54 ans, Sonia Vacheret, professeure de sciences de la vie et de la Terre, a disparu inopinément depuis le 9 mai 2026.

Un examen a été ouvert par le parquet de Besançon, et les recherches ont commencé à partir du 10 mai. Elle a quitté son domicile de Montferrand-le-Château, commune au sud-ouest de Besançon, lors du week-end du 10 mai, en direction des environs. Un drone, un hélicoptère, des plongeurs et des équipes spécialisées ont été mobilisés.

Les appels à témoins sont nombreux, notamment dans le secteur où elle a disparu, où des vidéos de protection des maisons et des caméras embarquées ont été inspectées. Pour le moment, la thèse du suicide est privilégiée par les gendarmes de la brigade de recherches de Besançon. Les gendarmes invitent toute personne susceptible d'apporter des éléments ou ayant vu quelque chose dans les alentours de Montferrand-le-Château et les environs, de se manifester rapidement.

Ils peuvent contacter la gendarmerie au 17 ou le centre opérationnel de la gendarmerie du Doubs au 03 81 47 49 24 (24h/24) ou par mail





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