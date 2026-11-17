Le tribunal d'Ajaccio a requis des peines de prison et de travail d'intérêt général pour la profanation d'une statue religieuse à Porto-Vecchio en septembre 2026.

Le tribunal judiciaire d'Ajaccio a rendu sa décision concernant les deux jeunes hommes accusés d'avoir vandalisé et profané une statue de la Vierge Marie à Porto-Vecchio en Corse-du-Sud. La nuit du 30 septembre au 1er octobre 2026, cette dégradation d'un lieu symbolique fort a suscité un immense mouvement de colère au sein de la population locale et parmi les représentants religieux de l'île.

La magistrate a prononcé ses réquisitions lors d'une audience marathon qui s'est tenue le lundi 16 novembre. Elle a demandé une peine ferme d'un an de prison et 240 heures de travaux d'intérêt général à l'encontre du Toulousain Enzo Debhi, alors âgé de 21 ans à la date des faits. Cette sanction vise spécifiquement les actes de dégradations en réunion qui ont été reconnus par les prévenus.

Also read Statue de la Vierge dégradée en Corse : les deux prévenus jugés en visioconférence à Ajaccio

Sanctions pénales contre les auteurs présumés

Pour son acolyte, Johan Courtel, âgé de 24 ans, la procureure de la République a requis une peine de 24 mois de prison, dont 18 mois avec sursis. La décision intègre également la révocation d'un précédent sursis simple de quatre mois, ce qui se traduit concrètement par 10 mois de prison ferme. Les deux individus comparaissaient via visioconférence depuis le continent continental car ils ne pouvaient pas être physiquement présents durant la procédure.

Le jugement a été mis en délibéré pour la date du lundi 23 novembre 2026. Les faits reprochés incluent non seulement les dégradations physiques de l'édifice religieux, mais aussi l'exhibition sexuelle lors des événements. La vidéo du scandale avait circulé massivement sur les réseaux sociaux, alimentant la prise de conscience collective autour de cet incident survenu sur un rond-point très fréquenté de Porto-Vecchio.

Advertisement

Contexte de l'interpellation et exfiltration

L'arrestation des deux hommes a été précédée de péripéties complexes concernant leur retour vers le continent. Après une soirée alcoolisée, le duo s'en était pris sans raison apparente à la statue. Les gendarmes les ont interpellés mais ont rencontré un refus de la part du commandant de bord d'un avion de ligne de la compagnie Air Corsica, craignant que leur présence ne perturbe le vol.

Face à cette situation inédite, les deux prévenus ont été finalement rapatriés en France métropolitaine dans un autre avion dont le retour a été entièrement pris en charge par l'administration pénitentiaire. Cette opération d'exfiltration a été réalisée dans un climat de tension extrême, marqué par des menaces de mort proférées contre les deux jeunes hommes par certains habitants et un cercueil déposé devant les locaux de la gendarmerie locale.

Positionnement des défenseurs et implications

L'avocate de la défense, Me Aurélie Joly, a défendu la position de son client, le Toulousain Enzo Debhi, en soutenant que celui-ci n'avait jamais eu l'intention de viser ou de s'en prendre intentionnellement à un symbole religieux. Elle a rappelé que son client a pleinement réalisé la gravité de ses actes et présente des regrets profonds, qualifiant son geste d'immonde.

La communauté locale reste encore marquée par cet événement survenu à la fin du mois de septembre 2026. L'affaire illustre les tensions sociales persistantes autour des symboles religieux et de la gestion des actes de vandalisme dans les territoires insulaires. Le tribunal d'Ajaccio va maintenant trancher sur l'application exacte des peines requises pour Enzo Debhi et Johan Courtel.