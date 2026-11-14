Profanation de la Vierge Marie à Ibos et Juillan : statue décapitée et menottes

La statue de la Vierge Marie à la frontière d'Ibos et Juillan a été décapitée le 7 novembre. Les habitants sont sous le choc après cette profanation, déjà signalée en septembre.

Une statue de la Vierge Marie située à la frontière des communes d' Ibos et de Juillan dans les Hautes-Pyrénées a été gravement profanée dans la nuit du 7 au 8 novembre. Les habitants des deux villages ont découvert le monument décapité avec une paire de menottes suspendue à la grille de la niche, un acte de vandalisme qui a provoqué une vive émotion locale.

Découverte des dégradations majeures

Claudie et Yves Miotto ont constaté les dégâts Dimanche 8 novembre alors qu'ils se rendaient à Tarbes pour assister aux matines. La tête de la statue avait été sectionnée et les mains jointes avaient été sciées, laissant le corps intact mais mutilé. Un choc émotionnel pour le couple et les riverains qui considèrent ce lieu comme un repère spirituel.

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Cycle de vandalismes répétés

Ce n'est pas la première atteinte subie par l'oratoire de Bastillac. Le 16 septembre, Yves Miotto avait déjà constaté des griffures sur le visage de la statue et une tentative de déracinement du socle. Des objets de piété avaient également été volés lors de cette première incursion malveillante dans le sanctuaire.

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Réactions et enquête policière

La mairie d'Ibos a officiellement déposé plainte pour porter préjudice à l'édifice et aux sentiments des croyants. Gisèle Vincent, maire d'Ibos, a exprimé son incompréhension face à ces actes sans logique apparente. La police nationale de Tarbes a ouvert une enquête pour identifier les responsables de ces destructions successives.

Impact social et contexte local

Les dégradations semblent coïncider avec les week-ends où une boîte de nuit voisine est ouverte, bien qu'aucun lien matériel ne soit encore établi. Les habitants se disent désemparés par la vulnérabilité du monument et dubitatifs sur l'efficacité potentielle d'une surveillance accrue dans ce quartier en mutation.