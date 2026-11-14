Produits ménagers : éviter les risques avec les bons labels et l'ADEME

Guide complet sur le choix des produits ménagers en 2026. Conseils de l'ADEME et experts pour limiter les substances irritantes et protéger la santé de toute la famille.

L'émission " On vous doit bien ça " diffusée sur ICI le 10 novembre 2026 a mis en lumière des conseils essentiels pour choisir des produits ménagers moins dangereux pour la santé et l'environnement. Animée par Enora Malagré, cette chronique a rassemblé des experts pour déconstruire les idées reçues sur le " naturel " et la sécurité domestique. L'objectif est de guider les consommateurs vers une consommation plus responsable en vérifiant des repères concrets plutôt que de suivre aveuglément les étiquettes marketing.

Labels reconnus et critères de sécurité

Les labels ne garantissent pas un risque zéro, mais ils constituent un premier filtre fiable pour orienter les achats. Enora Malagré a invité Inès Moreau, créatrice du compte Les Petits Gestes et autrice de " Je fais tout moi-même - Mes produits ménagers " publié chez Albin Michel, pour expliquer cette nuance importante. Selon les spécialistes, les trois références principales à rechercher sont l'Écolabel européen, Ecocert et Nature & Progrès. Ces labels sont recensés par l'ADEME pour certains produits d'entretien et de nettoyage.

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Ces certifications imposent des restrictions, des interdictions ou des limites strictes sur certaines substances dangereuses, allergènes, composés organiques volatils ou substances très préoccupantes. Cependant, elles ne signifient pas automatiquement que le produit est " sans substance nocive " ou " bon pour la santé ". Elles aident à choisir des produits à impacts limités, mais ne dispensent pas de lire attentivement le mode d'emploi et de respecter scrupuleusement les doses recommandées par le fabricant.

Vigilance sur les risques domestiques

Le Dr Pierre Fabing, vétérinaire urgentiste et chroniqueur ICI, a ajouté une dimension cruciale à cette réflexion en rappelant le risque pour les animaux domestiques. Les animaux marchent puis lèchent parfois les surfaces nettoyées, ce qui expose leurs voies respiratoires et digestives aux résidus chimiques. Cette observation invite à rester particulièrement vigilant sur les produits appliqués au sol dans les foyers possédant des compagnons à quatre pattes.

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Les sources institutionnelles confirment que certains produits ménagers peuvent contenir ou émettre des substances irritantes, allergisantes, corrosives ou toxiques. Le risque dépend directement du produit, de sa concentration, de la fréquence d'usage, de la ventilation, du contact avec la peau ou de l'inhalation. Le ministère chargé de l'Écologie rappelle que nous passons une grande partie de notre temps dans des espaces clos. Pour de nombreux polluants, les concentrations à l'intérieur des bâtiments sont souvent plus élevées qu'à l'extérieur.

Il faut aussi se méfier de ce qui semble " agréable " à l'odorat. Les parfums d'ambiance, les sprays parfumés, les huiles essentielles, les bougies ou l'encens peuvent contribuer significativement aux polluants de l'air intérieur. Les bons réflexes restent simples mais efficaces : aérer pendant et après le ménage, éviter de pulvériser près du visage, porter des gants si le produit est irritant, ne pas dépasser les doses, refermer les flacons et tenir les produits hors de portée des enfants.

Sobriété et alternatives naturelles

Le message de l'émission est cohérent avec les conseils de sobriété de l'ADEME : les produits chimiques ne sont pas toujours nécessaires. Un chiffon humide, une microfibre avec de l'eau chaude, du savon noir, du vinaigre blanc, du bicarbonate, du citron ou la vapeur peuvent suffire dans de nombreuses situations courantes. L'objectif pour les publics sensibles ou ceux qui cherchent à limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens est surtout de réduire les sources évitables.

Attention toutefois à ne pas transformer le " fait maison " en terrain d'expérimentation dangereux. Naturel ne veut pas dire inoffensif : le vinaigre est acide, certaines huiles essentielles peuvent irriter, et les mélanges improvisés peuvent produire des vapeurs dangereuses. La règle la plus sûre reste de ne jamais mélanger plusieurs produits, surtout si l'un contient de la Javel, un acide, un détartrant ou de l'ammoniaque.

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Bon usage de l'eau de Javel

L'eau de Javel reste très utilisée car l'ADEME indique que 7 ménages sur 10 y ont recours. Mais elle doit être comprise pour ce qu'elle est : un désinfectant, pas un nettoyant universel. Les recommandations de sécurité rappellent qu'une surface doit d'abord être nettoyée avant d'être désinfectée si besoin. Ce point de distinction est fondamental pour une utilisation efficace et sans danger.

Le point de vigilance majeur concerne les mauvais usages, notamment le mélange interdit. Ne jamais mélanger la Javel avec un produit acide, un détartrant, du vinaigre ou de l'ammoniaque, car cela peut libérer des gaz irritants ou toxiques potentiellement mortels. Il faut aussi éviter d'en rejeter de grandes quantités à l'égout ou dans le milieu naturel, et l'utiliser avec modération pour préserver la qualité de l'eau et l'environnement local.