Produits CBD dopés aux cannabinoïdes de synthèse, une alerte sanitaire en France

Des produits au CBD contenant des molécules de synthèse interdites causent intoxications et décès en France, alertant les autorités de santé.

Les autorités sanitaires françaises ont émis une alerte urgente concernant la présence de cannabinoïdes de synthèse dans certains produits au CBD commercialisés dans le pays. Ces substances, vendues dans des boutiques spécialisées, provoquent des effets psychoactifs dévastateurs et sont responsables de multiples cas d'intoxications graves, ainsi que de deux décès récemment confirmés. Cette situation sanitaire critique met en lumière un marché parallèle qui s'éloigne considérablement de la perception initiale du chanvre industriel légal.

Présence de Pinaca dans le Commerce Légal

Certains herbes, résines et e-liquides de CBD contiennent des cannabinoïdes de synthèse, pour certains interdits et aux effets dévastateurs sur la santé. Ces néocannabinoïdes contiennent parfois des dérivés de pinaca, une drogue de synthèse interdite et très dangereuse pour la santé. Ces produits inondent le marché depuis plusieurs années et semblent à contre-courant de l'esprit de départ du CBD, une sorte de marijuana light, dépourvue quasiment de THC (moins de 0,3 %), censée donc ne procurer aucun effet ou presque. Cependant, l'avis de tous est unanime : ces substances " défonce " plus que du cannabis traditionnel.

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Victimes de l'Addiction aux Substances de Synthèse

François, un cadre supérieur, a fait l'amère expérience de cette dangerosité après avoir été tenté par le CBD pour rentrer dans la légalité. Un vendeur lui aurait donné un échantillon d'herbe contenant des cannabinoïdes de synthèse, vantant ses effets psychoactifs, marquant le point de départ de sa descente aux enfers. Choqué par la puissance du produit, il tombe dans une addiction et connaît des crises de manque terribles, se décrivant comme un toxicomane. Il a fini par décrocher avec l'aide d'un médecin après une garde à vue et des injonctions de soins, un épisode traumatique où il a envisagé le suicide.

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Effets Physiologiques et Risques Majeurs

Les effets indésirables de ces produits sont aussi larges qu'effroyables, incluant sueurs, agitation, confusion, convulsions, hallucinations, idées noires, tachycardie, douleurs thoraciques, nausées, vomissements, difficultés respiratoires et risque de coma. Lau, une Francilienne, a subi des pensées très étranges et une forte angoisse après quelques bouffées seulement, restant marquée par cette expérience. Fabien tente quant à lui de décrocher, décrivant un brouillard mental et des sensations différentes du cannabis classique. Les conséquences peuvent être fatales, comme le montrent les deux décès liés à des e-liquides contenant des stupéfiants.

Diagnostic et Identification des Substances Illicites

Si dans ces cas précis nous n'avons pas pu nous faire préciser la nature même de la molécule incriminée, selon de multiples sources, souvent le CBD qui défonce contient des dérivés de pinaca. Frédéric Rodzynek, directeur général de NarcoCheck, l'entreprise qui fabrique notamment les dispositifs de dépistage pour les forces de l'ordre, éclaire cette situation. Il note que l'entreprise fournit aussi des tests permettant de détecter la présence de ce poison dans une substance, sur laquelle nous n'avons aucun recul et dont la composition est constamment modifiée. Cette instabilité chimique rend la lutte contre ces trafics particulièrement complexe pour les autorités de santé.