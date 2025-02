Productivité Toxique au Travail : Comment la Reconnaître et s'En Libérer

Cet article explore le concept de « productivité toxique » au travail, ses causes et ses effets sur le bien-être des employés. Il fournit également des conseils pratiques pour identifier les signes de cette situation et s'en affranchir.

Au travail, même lorsque vous vous efforcez de donner le meilleur de vous-même, vous culpabilisez (ou vous stresser) sans cesse ? Attention à ne pas tomber dans le schéma de la « productivité toxique », prévient notre experte psychologue. La « productivité toxique » au travail, qu'est-ce que c'est ? La productivité toxique est un état d'esprit engendré par un environnement de travail malsain, qui impacte la vie personnelle d'un employé.

Celui-ci se sent contraint de travailler (très) longtemps et éprouve un sentiment de culpabilité si son rythme s'affaiblit ou s'il prend du retard. En résumé, la productivité toxique est un phénomène qui se produit lorsque les objectifs ou les attentes de l'employeur sont irréalistes. \« Répondre aux emails à 22h, se sentir coupable lorsqu'on prend une pause, accumuler les tâches sans jamais s'arrêter… Être ultra-productif est bien, mais à quel prix ? Attention à certains environnements de travail qui encouragent la surperformance au point d'en devenir toxiques », prévient Amélie Boukhobza, psychologue clinicienne. Son conseil : apprendre à reconnaître ce schéma toxique et à s'en libérer, afin de préserver son bien-être mental et physique. \Les 5 signes de « productivité toxique » à repérer… et à contrer Au travail, voici les 5 signes de « productivité toxique » à surveiller - et les bonnes manières de y remédier.





