Javier Gorga, producteur de champignons à Louviers, a dû fermer ses activités en raison de la réglementation européenne qui interdit la culture de champignons médicinaux tels que les cordyceps et la crinière de lion. Il déplore également les restrictions imposées par l'Union européenne sur certaines espèces de champignons, qui soulèvent des interrogations sur les méthodes de régulation et les vertus des champignons médicinaux.

Un producteur de champignons à Louviers, Javier Gorga, dénonce le flou de la réglementation européenne qui interdit, depuis le printemps 2026, la culture de champignons médicinaux , tels que les cordyceps et la crinière de lion .

Gorga a dû cesser la culture de ces champignons après un an d'activité, car la réglementation européenne sur les 'Novel Foods' les a heurtés. Il déplore également les restrictions imposées par l'Union européenne sur certaines espèces de champignons, qui soulèvent des interrogations sur les méthodes de régulation et les vertus des champignons médicinaux. Gorga a également élargi son activité à la fabrication d'extraits de plantes, qui sont autorisés, pour continuer à répondre à la demande de ses clients





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