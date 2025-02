Procureure réclame 2,5 ans de prison pour Luis Rubiales dans l'affaire du baiser forcé

La procureure Marta Durántez Gil a réclamé deux ans et demi de prison contre l'ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, pour agression sexuelle et harcèlement suite à son baiser forcé sur Jenni Hermoso lors de la célébration de la victoire du Mondial féminin 2023.

Mercredi, procureure Marta Durántez Gil a déclaré qu'il n'y avait « aucun doute » sur le fait que le baiser imposé par Luis Rubiales à Jenni Hermoso était « non consenti », confirmant ses réquisitions de deux ans et demi de prison contre l’ex-patron du football espagnol. « Ça a été un baiser non consenti: je crois qu’après examen, il n’y a aucun doute, ou du moins pas de doute raisonnable suffisant », a déclaré la procureure lors de ses réquisitions.

Confirmant ce qu’elle avait déjà réclamé avant le procès, la magistrate a demandé à l’encontre de Luis Rubiales une peine d’un an de prison pour agression sexuelle et un an et demi pour avoir exercé des pressions sur la joueuse espagnole pour atténuer le scandale. « Il n’existe aucun précédent d’animosité » qui aurait pu conduire Jenni Hermoso à « ne pas dire la vérité sur ce qui s’est passé au moment du baiser et des contraintes » qui ont suivi, a souligné la procureure, insistant sur la « totale cohérence entre les faits qu’elle a racontés et son comportement immédiat et ultérieur ». La procureure est également revenue sur les images montrant la joueuse célébrant avec ses coéquipières le titre mondial obtenu quelques instants avant que Luis Rubiales ne l’embrasse lors de la remise des médailles, des vidéos largement diffusées et mises en avant par la défense. « Combien de temps allons-nous encore exiger un comportement héroïque de la part des victimes d’agression sexuelle? N’avait-elle pas le droit de célébrer un triomphe sportif aussi important que celui d’être championne du monde? », a fustigé la procureure. Jenni Hermoso « faisait face à la puissance de toute une fédération de football et à un président qui n’était pas à la tête de beaucoup de choses, mais d’absolument tout », a encore décrit la procureure. Mme Durántez Gil a précisé avoir requis une peine « minimale » pour l’agression sexuelle, expliquant avoir pris en compte qu’il s’agissait « d’un baiser et non d’un comportement plus intrusif ». Les pressions subies par la joueuse pour qu’elle minimise l’importance de ce baiser se sont matérialisées « dans le vestiaire, dans le bus, dans l’avion, à Ibiza (...), auprès de sa famille, par WhatsApp, quand elle n’est pas convoquée en sélection » pour le premier match après l’éclatement du scandale et par l’intermédiaire de membres de la Fédération, a énuméré la procureure. Marta Durántez Gil a aussi confirmé ses réquisitions à l’encontre des coaccusés de Luis Rubiales, l’ex-sélectionneur de la « Roja » féminine Jorge Vilda et deux anciens responsables de la RFEF, Rubén Rivera et Albert Luque, contre qui elle a demandé un an et demi de prison pour les pressions. Le procès pourrait se terminer jeudi, avec les plaidoiries de la défense et les derniers mots des accusés. Le jugement sera ensuite mis en délibéré et pourrait ne pas être rendu avant plusieurs semaines.





