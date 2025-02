Procureur réclame la perpétuité pour 4 accusés de l'attentat de Grand-Bassam

Le procureur du tribunal d'Abidjan a requis à nouveau la prison à vie pour quatre accusés du procès de l'attentat jihadiste de Grand-Bassam, perpétré en 2016 et ayant fait 19 morts dont quatre Français.

Le procureur du tribunal d'Abidjan a requis mardi en appel la prison à perpétuité pour quatre accusés du procès de l'attentat jihadiste de Grand-Bassam , déjà condamnés à cette peine en première instance, tandis que leur défense a demandé l'acquittement. Cette attaque jihadiste perpétrée en 2016 à environ 30 kilomètres d'Abidjan, la première en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts dont quatre Français.

Le procureur Bruno Aka Djévié a requis la prison à vie pour Hantao Ag Mohamed Cissé, Sidi Mohamed Kounta, Mohamed Cissé et Hassan Barry, accusés d'avoir notamment hébergé des auteurs de l'attaque et d'avoir aidé au repérage des lieux de cette ville balnéaire. Le 13 mars 2016, trois jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand-Bassam, très fréquentée par des étrangers, puis pris d'assaut plusieurs restaurants, tirant à la kalachnikov sur des clients en terrasse avant d'être abattus par les forces de sécurité ivoiriennes. Les quatre accusés font partie des dix personnes condamnées en première instance à la même peine en décembre 2022, dont six l'ont été par contumace, car en fuite ou détenues au Mali. Ils avaient été reconnus coupables de « complicité d’assassinat », « complicité de tentative d’assassinat », « actes terroristes » et « détention illégale d’armes à feu et de munitions de guerre ». Le procureur a toutefois demandé l’abandon de ce dernier chef d’accusation. Me Amadou Camara, avocat de la partie civile, a demandé au juge de « rendre justice aux victimes ». Les quatre accusés du procès de l'attentat de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire face aux juges lors de leur procès en première instance à Abidjan le 22 décembre 2022 / Sia KAMBOU / AFP/Archives Un des avocats de la défense, Me Jonas Zadi, a de son côté demandé « l’acquittement ».« Nos clients sont de simples lampistes » et n’ont pas agi « en connaissance de cause », a-t-il déclaré à la presse. Il a également dénoncé un amalgame entre « terroriste » et peul, l’ethnie des accusés, dont les membres se disent souvent discriminés en Afrique de l’Ouest pour leur participation présumée à des actes jihadistes. « Je ne suis pas un terroriste », a rappelé Sidi Mohamed Kounta, accusé d’avoir hébergé Kounta Dallah, présenté comme « le cerveau opérationnel » de l’attaque. Le verdict doit être rendu vendredi. Outre les quatre Français, neuf Ivoiriens, un Libanais, une Allemande, une Macédonienne, une Malienne, une Nigériane et une personne non identifiée avaient été tués et 33 personnes blessées lors de l’attentat, revendiqué par la branche d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi)





LaCroix / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ATTENTAT GRAND-BASSAM COTE D'ivoire JUSTICE PROCUREUR DEFENSE VICTIMES

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Quatre Fantastiques font leur grand retour sur grand écranAprès des années d'absence, le célèbre quatuor de super-héros Marvel revient avec un nouveau casting et une nouvelle équipe. Les Quatre Fantastiques, qui étaient déjà au centre de trois films, tentent de relancer leur franchise. Le film, réalisé par Matt Shakman, se déroulera dans une sorte de New York des années 60 et sera le point de départ de la sixième phase du MCU

Lire la suite »

Grand Froid en Grand Est : Vigilance JauneMétéo France a placé tous les départements du Grand Est en vigilance jaune « grand froid » en raison des températures basse.

Lire la suite »

CAN 2024 : D’Abidjan à Paris, le peuple ivoirien fête Haller et ces Éléphants « miraculés »Qualifiée de manière très chanceuse pour les huitièmes de finale malgré deux défaites au premier tour de « sa » Coupe d'Afrique des nations, la Côte d’Ivoire a remporté dimanche le Graal grâce à un nouveau scénario de folie contre le Nigeria (2-1)

Lire la suite »

Besançon : des commerces criblés de balles, le procureur annonce l'ouverture d'une enquêteLa maire de Besançon (Doubs), Anne Vignot, en appelle à l’État après que plusieurs commerces de l’agglomération ont été criblés d’impacts de balles. Elle dénonce un 'système mafieux'.

Lire la suite »

Le procureur de la CPI demande des mandats d'arrêt contre des dirigeants talibansLe procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a déclaré jeudi qu'il allait demander des mandats d'arrêt contre de hauts dirigeants talibans en Afghanistan pour la persécution des femmes, un crime contre l'humanité.

Lire la suite »

Procureur réclame la réclusion à perpétuité pour Sandrine Pissarra, mère accusée d'avoir affamé sa filleLe procureur général Jean-Marie Beney a requis vendredi la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans à l'encontre de Sandrine Pissarra, jugée pour actes de 'torture' et de 'barbarie' après la mort de sa fille Amandine, 13 ans, en août 2020.

Lire la suite »