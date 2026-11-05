Procès Tundu Lissu Tanzanie: Verdict Trahison et Peine de Mort Attendu

Le verdict du procès de Tundu Lissu en Tanzanie approche. L'opposant risque la peine de mort pour trahison, suscitant l'indignation internationale et des critiques sur l'état de l'opposition.

Le sort de Tundu Lissu, principal dirigeant de l'opposition en Tanzanie, sera scellé vendredi lors de la lecture du verdict dans son procès pour trahison. Ce procès, qui a duré dix-neuf mois, suscite une vive critique internationale car il expose M. Lissu à la peine de mort. La sécurité a été considérablement renforcée dans la capitale économique de Dar es Salaam en prévision de cette date clé.

Origines du procès et contexte électoral

M. Lissu, président du parti Chadema et figure majeure de l'opposition face au parti au pouvoir CCM, a été arrêté en avril 2025. Cette détention est intervenue après qu'il eut déclaré que son parti entendait bloquer les élections par la confrontation si les réformes du système électoral n'étaient pas effectuées. Chadema a été exclu du scrutin d'octobre 2025 après avoir refusé de signer un nouveau code de conduite électoral, estimant qu'il ne contenait pas les réformes exigées.

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L'élection de fin octobre 2025 a vu la réélection de la présidente Samia Suluhu Hassan, qui a remporté le scrutin avec 98 pour cent des suffrages. Le processus a été marqué par des contestations et une répression sanglante, conduisant à une augmentation des tensions politiques et sociales dans le pays depuis lors.

Positions internationales et accusations de partialité

Une vingtaine de parlementaires du Royaume-Uni et de l'Union européenne ont publié une lettre le lundi demandant la libération immédiate de M. Lissu. Ils ont qualifié ce procès de politiquement motivé et ont exprimé la crainte que la peine capitale ne transforme le système judiciaire en instrument de répression politique. L'ambassadeur des États-Unis en Tanzanie, William Trachman, a indiqué suivre de près l'issue du procès sur la plateforme X, soulignant les implications pour l'État de droit.

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Des militants des droits humains et l'opposition affirment qu'environ deux mille personnes ont été tuées par les forces de l'ordre lors des violences post-électorales. Une commission d'enquête nommée par la présidente Hassan a annoncé en avril que les violences avaient fait cinq cent dix-huit morts, mais elle n'a identifié aucun responsable. L'opposition juge cette commission partiale et conteste le nombre officiel de victimes.

Réponses des autorités et contexte historique

La police tanzanienne a publié un communiqué le mercredi mettant en garde ceux qui souhaitent organiser un coup d'État. Ce contexte de tension s'inscrit dans une histoire où ce procès marque le troisième procès pour trahison très médiatisé dans l'histoire de la Tanzanie continentale. Les deux précédents, survenus dans les années 1970 et 1980, concernaient des accusés soupçonnés de comploter contre le président fondateur Julius Nyerere.

M. Lissu, 58 ans, a déjà subi de nombreuses persécutions politiques, y compris une tentative d'assassinat en 2017 au cours de laquelle il avait reçu seize balles. Il a survécu à cette attaque politiquement motivée, nécessitant près de vingt interventions chirurgicales. Cette histoire personnelle renforce la perception d'une répression ciblée contre les voix critiques du pays.

Impacts concrets et prochaines étapes judiciaires

Anna Bwana, directrice de l'organisation de la société civile Twaweza East Africa, estime que l'état d'esprit dominant suggère que la culpabilité de M. Lissu est acquise. La question porte davantage sur la nature de la sanction qui sera prononcée vendredi. Le dirigeant de l'opposition s'est défendu lui-même lors de sa plaidoirie finale, exhortant les trois juges présidant son affaire à faire preuve de courage.

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Il a lancé un appel direct au collège de juges pour qu'ils assument ce lourd fardeau historique sans parti pris. Le verdict de vendredi marquera un tournant décisif pour la démocratie tanzanienne et les relations diplomatiques du pays avec les occidentaux. Les observateurs internationaux et locaux surveilleront de près les conséquences de cette décision sur l'avenir politique de la Tanzanie.