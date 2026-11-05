Procès Touloub : Malaise de Halima et nouveaux examens à Blois

Le procès des parents d'Inass Touloub reprend à Blois après un malaise de Halima El Bakhti. Focus sur les expertises et la suite des débats.

Le procès des parents d' Inass Touloub a connu une suspension inattendue lors de son quatrième jour à la cour d'assises du Loir-et-Cher à Blois. L'audience s'est interrompue vers seize heures trente, lorsque Halima El Bakhti, l'accusée, a subi un malaise survenu après la projection des photos de l'autopsie de sa fille.

Le malaise de Halima El Bakhti

Halima El Bakhti, âgée de soixante-douze ans, a perdu connaissance alors qu'elle regardait les clichés de sa fille mutilée. L'avocat général Stéphane Javet a confirmé que la septuagénaire demeurait consciente après l'incident. Elle a été transportée aux urgences pour des examens complémentaires sous la surveillance des pompiers.

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Expertise médico-légale et lésions

Une médecin légiste a détaillé une quinzaine de morsures et des fractures incompatibles avec une non-visualisation. Des lésions compatibles avec des brûlures ont été identifiées sur l'enfant de quatre ans. Les mamelons ont également été arrachés selon les conclusions des experts.

La suite des audiences

Les débats reprennent en présence de Halima El Bakhti malgré son état de santé. Le questionnaire à la médecin légiste devrait se poursuivre avant l'arrivée d'un autre expert médico-légal. La parole sera ensuite donnée aux parents d'Inass Touloub pour leurs interrogatoires.

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Accusations et contexte historique

La dépouille d'Inass Touloub a été découverte dans un fossé de l'A10 le onzième août mille neuf cent quatre-vingt-sept. Halima El Bakhti est jugée pour torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ahmed Touloub, soixante-quatorze ans, comparaît pour complicité de ces mêmes actes.

Déni et mémoire de l'affaire

Ahmed Touloub et Halima El Bakhti ont nié toute responsabilité dans le décès de leur fille depuis le premier jour du procès. L'affaire reste l'une des plus marquantes de l'histoire judiciaire française. Le mystice entourant la petite inconnue de l'A10 persiste trente-neuf ans après les faits.