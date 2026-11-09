Procès Touloub : Halima El Bakhti jugée pour la mort d'Inass, santé et dépression au cœur du débat

Sixième jour du procès des parents d'Inass Touloub à Blois. Les experts décrivent Halima El Bakhti comme dépressive chronique. Focus sur les troubles de santé d'Ahmed Touloub et les révélations choc sur les sévices.

Le procès des parents d' Inass Touloub, accusés d'actes de torture et de barbarie ayant causé la mort de leur fille en 1987, a connu une interruption significative ce lundi 9 novembre 2026. Devant la Cour d'assises du Loir-et-Cher, au palais de justice de Blois, les auditions se sont concentrées sur l'examen psychiatrique et la personnalité des deux accusés, révélant des tensions familiales profondes et des états de santé précaires.

Interruption pour examens médicaux d'Ahmed Touloub

L'audience de la matinée a été suspendue pour permettre à Ahmed Touloub, âgé de 74 ans, de subir des examens complémentaires. Cet homme, dont la santé avait déjà suscité des interrogations vendredi lors de la demande de son avocat Me Frank Berton, devait passer un scanner cérébral. Après ces vérifications, l'état du père d'Inass a été jugé compatible avec la poursuite des débats judiciaires.

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Dès l'après-midi, les travaux ont repris pour approfondir la personnalité des deux époux. Les médecins légistes ont décrit Halima El Bakhti, la mère de la victime, comme souffrant d'une dépression chronique. Selon l'expert psychiatre cité par la presse, cette condition s'expliquerait par un décalage entre ses aspirations éducatives et sa réalité sociale en France, vivant avec un homme qu'elle n'aurait peut-être pas choisi et exerçant un métier qui ne la passionne pas.

Tensions conjugales et reconnaissance de violences

Halima El Bakhti a également livré des éléments sur sa vie de couple, déclarant aux experts que son époux ne l'avait jamais aimée. Elle a affirmé qu'Ahmed Touloub n'était avec elle que pour son argent. De son côté, le principal intéressé, qui nie toute implication dans les faits reprochés, a reconnu avoir fait preuve de lâcheté. Cette attitude laisse planer l'hypothèse plausible d'une domination masculine au sein du foyer.

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Concernant les violences subies par la petite Inass, retrouvée morte à quatre ans le 11 août 1987 sur l'autoroute A10, Halima El Bakhti a admis avoir giflé sa fille. Elle a toutefois prétendu ne plus se souvenir des sévices les plus graves. Elle a également admis avoir pensé que les vomissements de l'enfant étaient intentionnels, une déclaration qui a marqué les esprits lors des échanges.

Conséquences pénales et avenir du procès

En fin de journée, l'avocat de la défense Me Camille Radot a sollicité une clarification sur l'état psychique de son cliente. Il a demandé si Halima El Bakhti souffrait d'un trouble altérant son discernement au moment des faits. Le Dr Roland Coutanceau a répondu par l'affirmative, bien que son expertise reste nuancée sur les implications pénales exactes. Les deux accusés encourent la perpétuité pour cette affaire qui marque l'histoire judiciaire française depuis bientôt quatre décennies.