Procès Touloub : État de santé fragilisé et manifestations à Blois

Le procès d'Inass Touloub s'ouvre à Blois avec inquiétudes sur la santé des parents. Halima El Bakhti et Ahmed Touloub répondent des faits de 1987.

Le procès des parents d' Inass Touloub, fillette de quatre ans retrouvée morte et mutilée en 1987 au bord de l'autoroute A10, s'est ouvert ce lundi 2 novembre devant la cour d'assises du Loir-et-Cher à Blois. Cette audience marque la clôture d'une enquête vieille de 39 ans, débutée lors de la découverte du corps en 1987 et concluant à l'identification de la victime grâce à un prélèvement ADN effectué en 2018. Les deux accusés comparaissent libres, mais leur état de santé préoccupant plane déjà sur le déroulement des débats judiciaires.

Halima El Bakhti, la mère de la victime, est jugée pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Son ex-conjoint, Ahmed Touloub, comparaît quant à lui pour complicité des mêmes faits. À l'issue de la première matinée d'audience, la situation s'est tendue à l'extérieur du palais de justice, où des membres du collectif Mouv'Enfants ont hué la mère de famille. Des manifestants ont scandé des slogans exigeant justice pour Inass et qualifiant la situation de honte, tout en affichant sur les murs du tribunal des photographies montrant le visage tuméfié de la petite fille.

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Tensions sécuritaires et colère des familles

L'avocat général Stéphane Javet a estimé que les faits étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale et a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité des accusés. La sortie d'Halima El Bakhti a été particulièrement mouvementée, la femme étant prise à partie par une poignée de membres du collectif décrit comme un mouvement d'anciennes victimes de violences engagé pour les droits et la protection des enfants. Après plusieurs minutes d'attente, elle a dû être évacuée par une voiture de police pour assurer sa protection.

Ces incidents ont provoqué une vive réaction de la défense. Me Camille Radot, avocat de Halima El Bakhti, a dénoncé des propos ignobles et s'est dit menacé, affirmant avoir été poursuivi par une horde et intimidé. De son côté, Me Frank Berton, l'avocat français d'Ahmed Touloub, a indiqué se préparer minutieusement pour la suite du procès, soulignant la complexité juridique et médicale de l'affaire qui mobilise l'attention nationale depuis sa redécouverte.

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Interrogations sur la capacité de défense

Les interrogations sur la capacité des deux accusés à comparaître et à se défendre ont dominé les premiers échanges. Halima El Bakhti, septuagénaire, a répondu laconiquement à la présidente, affirmant qu'elle essaierait de venir et d'assumer son rôle. Bien que déclarée apte après examens médicaux, elle a indiqué souffrir de douleurs au dos et aux reins, et ses horaires ont été aménagés en conséquence, avec des repas adaptés à son diabète. Me Camille Radot a néanmoins demandé un complément d'expertise pour réexaminer l'état neurocognitif de sa cliente.

La situation semble plus critique pour Ahmed Touloub, âgé de 74 ans. Le père d'Inass Touloub, diabétique, souffre de troubles psychomoteurs physiques importants qui le rendent dépendant pour se lever et se déplacer. Il a lui-même reconnu avoir des troubles de la mémoire, expliquant qu'il ne cherchait plus à vivre longtemps à son âge. Son avocat, Me Yasmina Belmokhtar, a rapporté qu'il s'était senti en danger et avait été alpagué et insulté lors de la pause déjeuner, se disant traité d'assassin.

Expertises médicales et suites judiciaires

L'avocat d'Ahmed Touloub a plaidé pour une expertise complémentaire, soulignant l'impossibilité de préparer l'audience avec un client qui dit oui sans comprendre. L'expert initial avait conclu à une démence modérée, reste à confirmer. La cour a délibéré sur cette demande en suspensant l'audience. Finalement, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de complément d'expertise psychologique et médical pour la mère, mais le père bénéficiera d'une nouvelle expertise pour ses troubles cognitifs légers.

Ce procès représente l'aboutissement d'un des plus anciens cold cases français. Les débats se poursuivront demain, avec des modalités adaptées aux conditions de santé fragiles des deux prévenus. La justice devra désormais déterminer si la capacité de défense de Ahmed Touloub, affectée par ses troubles neurocognitifs, est suffisante pour respecter les droits de la défense dans le respect des règles de l'art, alors que le collectif Mouv'Enfants veille à la mémoire de la petite martyre de l'A10.