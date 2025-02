Procès pour blessures involontaires : Le CHU de Bordeaux jugé pour l'amputation de Priscilla Dray

Le CHU de Bordeaux et deux gynécologues comparaissent lundi 17 février devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour blessures involontaires après l'amputation de Priscilla Dray, suite à une infection post-IVG en 2011.

Un simple traitement antibiotique aurait pu éviter le calvaire que traverse Priscilla Dray aujourd'hui. Le procès du CHU bordelais Pellegrin et de deux de ses gynécologues s'ouvre lundi 17 février devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. La justice devra établir les responsabilités des différents mis en cause dans la prise en charge de l'infection de Priscilla Dray, amputée de quatre membres après une IVG , une interruption volontaire de grossesse.

Le 22 juillet 2011, Priscilla Dray, alors mère de trois enfants dont un nouveau-né de trois mois, se rend au CHU de Bordeaux pour une interruption volontaire de grossesse car elle est retombée enceinte. Mais au lendemain de l'opération, son état de santé se détériore brutalement, relate France3 Nouvelle-Aquitaine. De retour à l'hôpital, la jeune femme n'est pas reçue par le gynécologue de garde. Sans traitement antibiotique, elle est renvoyée à son domicile. Mais son état se dégrade encore. Priscilla Dray consulte alors un généraliste, qui la renvoie aux urgences avec un courrier pour une prise en charge médicamenteuse. La missive reste ignorée. Il faudra attendre la fin de journée, le 24 juillet, avant que la mère de famille reçoive enfin une antibiothérapie. Sauf que durant ce temps, l'infection s'est propagée dans son corps. Des taches apparaissent sur sa peau, qui se décolle par endroits, ses membres nécrosent. Le 25 août, décision est prise d'amputer au niveau des deux jambes, de l'avant-bras droit et de la main gauche. Un véritable cauchemar pour la mère de famille. 'On m’a tuée', témoignera-t-elle dans une émission Zone interdite diffusée en 2021. Le rapport d'expertise est sans appel : 'la précocité de la prise en charge a été totalement sous-estimée alors qu'il fallait, dès le début de l'après-midi, transférer madame Dray en réanimation.' Le CHU de Bordeaux et deux gynécologues, comparaissent pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. Dans l'affaire, l'hôpital a déjà été condamné à une amende : une provision de 300 000 euros à valoir sur une indemnisation future





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

