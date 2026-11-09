Procès Omar Sy : Violences sur agents SNCF en gare de Lyon

Omar Sy comparaîtra en novembre pour des violences sur agents SNCF à la gare de Lyon en mai 2025. Détails sur les faits reprochés et l'historique de l'acteur.

L'acteur français Omar Sy comparaîtra devant le tribunal judiciaire de Paris en novembre prochain pour répondre des faits de violences sur des agents de la SNCF. L'altercation s'est produite le 22 mai 2025 à la gare de Lyon, impliquant une demande de museler son chien lors de son embarquement.

Contexte des faits reprochés à l'acteur

Le 22 mai 2025, vers 7 heures du matin, Omar Sy se préparait à monter à bord d'un train en direction d'Avignon, plus précisément de la Cité des papes, après un départ de Paris. Selon les premières indications, une dispute a éclaté sur le quai entre l'acteur et des agents de la sûreté ferroviaire. Ces derniers avaient demandé à la star de museler son animal, une mesure imposée par les règlements intérieurs de la SNCF pour assurer la sécurité des voyageurs. Cette exigence aurait déclenché une réponse violente de la part de l'acteur, qui se serait ensuite en pris aux agents présents sur les lieux.

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Accusations pénales et poursuites judiciaires

La SNCF a confirmé à l'époque la survenue d'une altercation et a déposé plainte suite aux propos tenus par Monsieur Sy. Les accusations retenues incluent des violences sur personne chargée de missions de service public, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours. En plus de ces violences, Omar Sy est poursuivi pour menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, ainsi que pour outrage à l'encontre d'un chargé de mission de service public. Ces faits sont considérés comme graves par les autorités judiciaires et la direction de l'entreprise ferroviaire.

Réactions de la SNCF et témoignages recueillis

Un porte-parole de SNCF Voyageurs a annoncé l'engagement de poursuites judiciaires dès le lendemain des événements. La direction de l'entreprise a souligné la gravité des " propos menaçants " proférés par l'acteur à l'encontre de son personnel. Des médias, tels que " La Provence ", ont relaté que l'incident ne s'est pas limité au quai. Après un premier esclandre au départ, les problèmes auraient continué à bord du train, où l'acteur aurait proféré des menaces de mort et des insultes à l'encontre des agents de bord.

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Historique des incidents précédents à la gare de Lyon

Cette affaire n'est pas la première impliquant Omar Sy dans ce lieu spécifique. Des faits similaires avaient déjà été rapportés en 2011 et en 2018, toujours à la gare de Lyon de Paris. En 2011, peu après le succès du film " Intouchables ", la star avait été brièvement interpellée après une altercation avec des agents de sécurité de la SNCF, son avocat de l'époque ayant dénoncé des " faits de violence et d'abus d'autorité ". En 2018, la SNCF avait déjà fait état d'échanges vifs avec l'acteur lors d'un incident similaire, ce qui montre une récurrence des tensions entre l'acteur et les forces de l'ordre ferroviaires à cet endroit précis.

Impact médiatique et calendrier judiciaire

Le procès s'annonce médiatiquement important, d'autant plus qu'il coïncide avec la sortie imminente de la partie 4 de la série " Lupin " sur Netflix, prévue pour le vendredi 23 octobre. Cette nouvelle saison, très attendue, met en scène Omar Sy et promet beaucoup de mystères et d'action. Alors que la star est en pleine promotion de son œuvre, cette comparution judiciaire ajoute une couche de complexité à sa carrière publique. Les audiences auront lieu en novembre, marquant une étape décisive pour déterminer la culpabilité de l'acteur dans ces incidents survenus en milieu de gare et à bord du transport ferroviaire.