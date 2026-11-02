Procès Narcoricides: Accusés s'excusent, Veuves exigent Justice

Devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, les accusés du triple meurtre de 2020 présentent leurs excuses. Les familles des victimes témoignent de leur douleur.

Oussila Benhmadi-Kessaci a proclamé sa détresse au tribunal d'Aix-en-Provence en évoquant les pertes simultanées de ses fils Mehdi et Brahim. Cette déclaration marquant le procès des narcoricides s'est déroulée devant une audience saisie par l'émotion et les témoignages accablants des proches.

Témoignages Brûlants des Familles de Victimes

Les auditions ont mis en lumière le parcours tragique de trois mères ayant perdu leurs fils impliqués dans le trafic de stupéfiants. Ces derniers ont été assassinés dans un guet-apens près de Marseille à la fin de l'année 2020. Chaque femme a décrit une vie bouleversée et dénuée de tout sens suite à ces événements tragiques. Elles ont unanimement réclamé des explications claires aux cinq accusés comparant devant le jury.

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La justice française doit maintenant examiner ces appels à la vérité face à des crimes d'une telle brutalité. Les proches des victimes ont détaillé les impacts psychologiques durables de ces pertes. Leurs paroles ont servi de pont entre la souffrance privée et la quête de responsabilité pénale.

Déclarations Surprenantes des Accusés Principaux

Après avoir écouté les dépositions bouleversantes des victimes, les prévenus ont tour à tour présenté leurs excuses aux familles. Cette réaction inattendue a marqué un tournant dans le déroulement des débats judiciaires. Zakaria Bensaci a pris la parole pour la première fois en identifiant clairement ses codétenus comme responsables.

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Il a accusé Oualane d'avoir tiré et Harrat d'avoir commandité l'exécution planifiée. Ces révélations ont été faites sans hésitation malgré la gravité des accusations. Les deux figures du narcotrafic nient formellement leur implication dans ce triple assassinat.

Implication Présumée d'Amine Oualane et Karim Harrat

Amine Oualane est devenu un chef présumé de l'organisation criminelle DZ Mafia à partir de 2023. Il possède un lourd casier judiciaire qui alourdit sa position dans cette affaire. Karim Harrat, également connu sous le surnom de Rantanplan, est soupçonné de nombreux règlements de compte.

Ces deux hommes sont des figures majeures du narcobanditisme à Marseille. Ils contestent toutes les allégations les reliant au meurtre de Brahim Chabane. Ce dernier était le frère du militant antitrafic Amine Kessaci. Le lien familial ajoute une dimension politique à cette tragédie personnelle.

Impact Destructeur sur la Communauté Marseillaise

Lorsque Oussila Benhmadi-Kessaci a appris la mort de Brahim, elle n'a pas compris le terme barbecue utilisé par les médias. La police a dû lui expliquer que son fils de vingt-deux ans avait été retrouvé carbonisé avec une balle dans la tête. Cette révélation a détruit une partie essentielle de son être et de son âme.

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Elle a perdu un grand frère protecteur et un futur président selon ses propres mots. La jeune fille d'un an qu'il a laissée lui rappelle chaque jour sa douleur. Elle a quitté son emploi de restauratrice après avoir été incapable de sourire à nouveau. Elle préside désormais l'association Conscience lancée par Amine Kessaci.

Évolution Vers l'Impunité ou la Justice Totale

Oussila Benhmadi-Kessaci était prête à pardonner après avoir entendu les parcours des accusés. Sa mansuétude a volé en éclats lors de la mort de son fils cadet Mehdi en novembre 2025. Ce jeune homme de vingt ans était totalement étranger au trafic et a été tué de plusieurs balles. Sa mort a provoqué une onde de choc nationale en France.

Elle ne peut plus pardonner après avoir vu tuer un innocent qui voulait devenir gardien de la paix. Amine Oualane est une piste étudiée dans l'enquête en cours sur ce nouveau drame. La mère de Réda Khaldi souffre d'une dépression après n'avoir pas vu son fils. La mère de Yassine Loubani demande que justice soit faite pour Nassim.

Malika Kariba, surnommé le boucher, a admis avoir dissimulé des corps dans des sacs. Le verdict final du procès est actuellement reporté à une date ultérieure. La justice cherche à établir une vérité complète pour toutes les parties prenantes.