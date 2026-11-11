Procès Michel Zecler: Les vidéos des riverains bouleversent l'audience

Le procès des policiers accusés d'avoir agressé Michel Zecler est marqué par la diffusion de vidéos tournées par des témoins, révélant les détails de l'incident.

Le procès intenté aux agents de police impliqués dans l'agression de Michel Zecler a connu un tournant majeur lors de l'audience. Des images filmées par des citoyens à l'extérieur du studio ont été présentées, capturant l'instant précis où la violence a éclaté. Ces enregistrements, saisis par des riverains attentifs, ont profondément marqué la salle d'audience et ont offert une perspective visuelle inédite sur les événements.

Déposition de Michel Zecler

Michel Zecler a pris la parole pour décrire l'agression subie, affirmant avoir été victime d'un véritable lynchage de la part des forces de l'ordre. Il a relaté comment cet incident a bouleversé sa vie entière, marquant un traumatisme durable. Sa déclaration a servi de fondement émotionnel et factuel au récit présenté devant le tribunal, soulignant l'impact humain derrière les chiffres et les procédures judiciaires.

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Réactions à Chelles

La ville de Chelles a également été touchée par une vague d'émotion suite à une autre affaire de violence. Une élue locale a été visée par un jet de bouteille d'essence dans un lycée de la commune, provoquant une mobilisation lycéenne et une montée des tensions sociales. Cette situation a mis en lumière la fragilité des personnels éducatifs et des représentants locaux face à des actes criminels répétés.

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Positions des acteurs politiques

Les réactions politiques ont été rapides et fermes. Emmanuel Macron a qualifié ces actes d'inacceptables, tandis qu'Éric Ciotti a condamné cette abomination. Lionel Roques a dénoncé le manque de message positif des politiques, et Brice Rabaste, maire LR, a signalé une escalade dans la violence. Édouard Geffray a également pointé du doigt les comportements criminels envers les personnels de l'Éducation nationale.