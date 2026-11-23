Le procès en appel de Maylis Daubon à Pau révèle une nouvelle piste concernant le téléphone portable de la victime Énéa, envoyé par des codétenues de l'accusée.

La cinquième journée du procès en appel de Maylis Daubon, tenue devant la cour d'assises de Pau le lundi 23 novembre 2026, a marqué un tournant inattendu dans l'affaire. La présidente de la cour, Muriel Renard, a fait part aux débats d'un courrier électronique reçu la veille, dimanche 22 novembre, émanant de deux codétenues de la maison d'arrêt de Pau. Ce message, versé au débat judiciaire, concerne directement la pièce manquante centrale depuis la mort d' Énéa Daubon : la localisation du téléphone portable de la jeune fille disparue en novembre 2019.

Déclaration des codétenues sur le smartphone d'Énéa

Le contenu de ce courrier révèle une déclaration attributed à Maylis Daubon, actuellement incarcérée après sa condamnation à trente ans de réclusion criminelle en première instance. Selon les deux codétenues, l'accusée leur aurait confié que son avocat lui avait suggéré, lors d'un entretien le 14 novembre, d'avancer que les enfants auraient placé le téléphone d'Énéa dans son cercueil. Cette information, soumise à l'appréciation de la justice, tente d'expliquer la disparition physique de l'objet numérique qui avait jusqu'alors resisté aux recherches des enquêteurs.

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Réactions de la défense et des parties civiles

La défense, représentée par Me Monzat, a abordé ce sujet avec prudence lors du passage de Maylis Daubon à la barre. L'avocate a questionné sa cliente sur la faisabilité de cette version, soulignant qu'une telle idée ne lui serait jamais venue naturellement. Me Monzat a également qualifié cette nouvelle piste d'attaque visant à salir la réputation de son cliente, avant de clore rapidement le débat sur ce point précis pour ne pas distraire l'attention du jury des éléments probants du dossier.

De son côté, Me Font, avocat représentant l'ex-mari de l'accusée et partie civile, a choisi de ne pas s'étendre sur cette déclaration. Il a estimé que le dossier existant était suffisamment solide pour étayer les charges contre Maylis Daubon. Me Font a exprimé son scepticisme concernant la fiabilité de la parole des codétenues, jugeant que s'attarder sur ce témoignage pourrait dévier des objectifs principaux de l'accusation durant les audiences.

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Expertise numérique et déroulement des audiences

Parallèlement aux déclarations inattendues des codétenues, l'expert informatique a présenté de longues conclusions détaillées issues de l'analyse des téléphones portables des protagonistes. Ces analyses techniques constituent un pilier majeur de l'instruction en appel, visant à reconstituer les derniers moments d'Énéa et à vérifier les alibis de Maylis Daubon. Les auditeurs ont pu plonger dans les communications numériques des amis d'Énéa, apportant un éclairage crucial sur le contexte entourant sa disparition.

Implications pour la suite du procès

Les audiences se sont achevées après 20 heures, une durée conséquente qui illustre la complexité des débats. Maylis Daubon, jugée pour avoir empoisonné ses deux filles et la mort de l'aînée Énéa, reste également suspectée d'avoir commandité l'assassinat de son ex-mari durant son emprisonnement. Le mystère concernant la localisation exacte du téléphone portable d'Énéa persiste, laissant planer un doute sur l'authenticité de la version défendue par la stratégie de la protection juridique de l'accusée. Le procès en appel se poursuit jusqu'au jeudi, avec la perspective de nouvelles révélations ou retournements de situation.