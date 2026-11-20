Tensions au procès en appel de Maylis Daubon. Le témoignage de Luan et d'anciens petits amis expose des conflits familiaux et des preuves controversées à Pau.

La pression a considérablement augmenté ce vendredi 20 novembre 2026 au quatrième jour du procès en appel de Maylis Daubon, qui se déroule devant la cour d'assises d'appel de Pau. L'accusée, condamnée en première instance pour l'empoisonnement de ses deux filles, fait face à des témoignages percutants qui remettent en cause sa version des faits. Cette session marque un tournant émotionnel et juridique majeur dans la reconstruction de la vérité autour de la disparition de Enéa, décédée en 2019 à Dax.

Témoignage choc de Luan Daubon

Luan Daubon, la fille survivante de l'accusée, a dirigé la séance à partir de 9 h 05 en présentant une volumineuse liasse de notes. Bien que la procédure habituelle lui interdise de lire ces documents, la présidente de la cour lui a accordé une dérogation pour qu'elle puisse s'appuyer sur ses propres souvenirs. Cette étudiante de 23 ans a immédiatement posé le ton en exigeant d'être écoutée sans préjugés, refusant d'être réduite au rôle passif d'une victime des agissements maternels.

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Luan Daubon a présenté sa mère comme une personne narcissique, affirmant qu'elle a constamment besoin d'être au centre de toutes les attentions. En répondant aux sollicitations de la cour, la jeune femme a cherché à inverser la dynamique du procès en attaquant frontalement la crédibilité de son père biologique, Yannick Reverdy. Elle l'a décrit comme un homme froid, distant et violent, accusant ouvertement son père d'avoir frappé sa mère de manière intense et répétée au fil des années.

Conflits familiaux et accusations réciproques

Les tensions sont devenues palpables lorsque Luan Daubon a évoqué des supposés attouchements sexuels commis par Yannick Reverdy sur sa sœur Enéa, décédée. Cette allégation a provoqué une réaction immédiate et vive de la part du père de famille, qui a quitté la salle d'audience par exaspération. Cette scène dramatique a mis en lumière les fractures profondes qui traversent cette famille, compliquant davantage l'évaluation de la culpabilité de Maylis Daubon par les jurés.

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Pour tenter d'innocenter sa mère, Luan Daubon a tenté de démontrer la fragilité mentale et le profil suicidaire de sa sœur aînée Enéa. Elle a revendiqué son rôle de soignante principale, racontant avoir nettoyé des draps souillés de sang et désengorgé sa sœur en mettant les doigts dans sa bouche pour la faire vomir après des ingestion de médicaments. Ces détails graphiques visaient à contextualiser la mort d'Enéa comme le résultat d'un trouble comportemental plutôt que d'un empoisonnement criminel.

Luan Daubon a également dirigé ses critiques envers l'enquête initiale, attaquant violemment un policier dont elle accuse d'avoir coupé sa caméra pour la menacer et lui soutirer un faux aveu de mensonge. Elle a insisté sur le fait qu'elle trouvait régulièrement des boîtes de médicaments dans la chambre d'Enéa, suggérant que la scène criminelle aurait pu être falsifiée ou mal interprétée par les enquêteurs, notamment lors de la découverte du corps le 13 novembre 2019.

Dépositions contradictoires et suspension d'audience

La journée a pris une tournure inattendue lorsque Luan Daubon a refusé de répondre aux questions finales de la présidente de la cour, déclarant qu'elle allait s'évanouir. Cette sortie brusque a conduit à la suspension de l'audience, laissant les jurés perplexes sur la stratégie de défense et le respect du principe du contradictoire. Pendant cette pause, Maylis Daubon a soufflé à la présidente qu'elle avait été parfaite, une remarque qui a été relevée par l'assistance.

Un autre bouleversement est survenu via visioconférence depuis le tribunal de Tours avec Mayveen Dias Machado, l'ex-petit ami de Luan Daubon. Ce témoin de 26 ans a livré un élément crucial qu'il avait tu pendant des années : il a affirmé avoir trouvé des boîtes de médicaments sous le lit d'Enéa le jour où celle-ci a convulsé, soit six jours avant sa mort. Il a admis avoir jeté ces preuves dans une poubelle pour nettoyer la chambre de sa compagne.

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La présidente de la cour a vivement interrogé Mayveen Dias Machado sur les raisons de cette destruction de preuves, recevant une réponse focalisée sur le désordre de la pièce plutôt que sur la conservation d'indices cruciaux. Cette déposition vient contredire partiellement la narration présentée par Luan et renforce les soupçons pesant sur l'entourage proche de la famille. La direction de l'enquête, menée par Sophie Gatipon, est maintenant confrontée à ces nouvelles lacunes dans la chaîne de conservation des preuves matérielles.

Implications juridiques pour la suite du procès

L'avocat général a souligné que les interventions de Luan Daubon, notamment son refus de répondre et la destruction potentielle d'indices par Mayveen Dias Machado, créent des zones d'ombre importantes pour les jurés. Ces éléments remettent en question l'intégrité de la défense de Maylis Daubon et suggèrent une tentative active de brouiller les pistes depuis le début de l'instruction.

Les prochaines audiences devraient se concentrer sur l'analyse de ces contradictions entre les témoignages directs et les éléments matériels manquants. La cour devra déterminer si les actions de l'entourage proche ont entravé l'enquête initiale ou si elles sont cohérentes avec une tragédie liée à la santé mentale. Le verdict final dépendra de la capacité des jurés à distinguer les faits objectifs des manipulations narratives proposées par les différentes parties.