Procès Maradona : un neurochirurgien accuse une hospitalisation à domicile défaillante

Le procès sur la mort de Diego Maradona révèle des témoignages accablants sur les conditions de son retour à domicile après une opération. Un neurochirurgien, lui-même accusé, affirme que l'hospitalisation à domicile n'aurait jamais dû avoir lieu en raison d'un manque criant de matériel et de surveillance.

Le procès sur la mort de Diego Maradona met en lumière de graves manquements médicaux. Le neurochirurgien de la légende argentine Diego Maradona , lui-même sur le banc des accusés, relance le débat autour des conditions d' hospitalisation à domicile .

Il déplore un manque de matériel médical de base et un contrôle 24 heures sur 24, qui ont entraîné la mort d'El Pibe de Oro. Le procès entourant la disparition tragique de Diego Maradona révèle chaque jour des vérités accablantes. Désormais, les témoignages du neurochirurgien, le docteur Rodolfo Benvenuti, et de l'ancien directeur médical de la clinique d'Olivos, Pablo Dimitroff, convergent vers une conclusion implacable : la légende du football a été abandonnée.

Ces experts sont formels, le retour de Maradona à son domicile après son opération fut une erreur fatale. Plus grave encore, le docteur Benvenuti dénonce une gestion irresponsable, qualifiant l'hospitalisation à domicile de dispositif défaillant, qui n'était pas préparée pour une urgence. Le docteur Benvenuti fait partie des neuf accusés d'homicide avec dol éventuel, une circonstance aggravante qui intervient lorsqu'un prévenu est accusé d'avoir agi avec conscience, sans volonté claire d'entraîner la mort.

La question centrale dans le procès est de déterminer si Diego Maradona aurait dû quitter l'hôpital pour une hospitalisation à domicile. Pour le neurochirurgien, la réponse est claire, dans les conditions qui ont été celles de la légende argentine, l'hospitalisation n'aurait jamais dû avoir lieu. Pour lui, aucun dispositif n'avait été mis en place pour pallier une urgence et permettre une surveillance de tous les instants.

Il a suggéré un contrôle 24 h/24 des signes vitaux, de la température, de la tension, un protocole de suivi indiquant, par exemple, la quantité et la fréquence des urines et la présence ou non d'œdèmes. Il a aussi recommandé l'équipement nécessaire : lit orthopédique, défibrillateur, oxymètre. Des infirmiers présents toute la journée. Un contrôle toutes les deux ou trois heures, mais rien de tout cela n'aurait été mis en place et Maradona est tout de même rentré chez lui.

Cette intervention renvoie donc de nouveau la responsabilité envers ceux qui ont pris cette décision. La psychiatre de l'ancien joueur de Naples, Agustina Cosachov, ainsi qu'un second neurochirurgien et ami de Maradona, Leopoldo Luque, sont les deux principaux suspects dans cette affaire. Les deux sont pointés du doigt pour avoir été les principales personnes à l'encourager à quitter l'hôpital pour une hospitalisation à domicile.

Le témoignage choc de son ex-compagne au procès détaille les conditions précaires dans lesquelles il a vécu ses derniers jours, affirmant qu'il sentait mauvais et vivait comme séquestré. Sa fille, Gianinna, dénonce une manipulation totale et horrible des médecins et estime que la mort de son père aurait pu être évitée si les médecins avaient fait leur travail.

Certains récits glaçants des derniers jours de la légende du foot argentin, comme le fait qu'il s'arrachait ses cathéters et qu'il fallait le sédater, accablent ses médecins. Le procès, qui se poursuit, a même connu un coup de théâtre lorsque sa fille a quitté la salle en larmes avant la diffusion des images de l'autopsie





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