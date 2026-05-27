Procès libyen en appel : la défense de Nicolas Sarkozy dénonce un 'roman grotesque' et des 'folles accusations'

Le procès en appel de Nicolas Sarkozy s'est achevé mercredi à Paris, avec la défense de l'ancien président dénonçant un 'roman grotesque' et des 'folles accusations'. Les avocats de Sarkozy ont plaidé la relaxe, en fustigeant les accusations portées contre lui.

Le procès en appel de Nicolas Sarkozy s'est achevé mercredi à Paris, avec la défense de l'ancien président dénonçant un 'roman grotesque' et des 'folles accusations'.

Les avocats de Sarkozy ont plaidé la relaxe, en fustigeant les accusations portées contre lui. L'ancien président de la République a été accusé de corruption et de financement illégal de sa campagne victorieuse avec de l'argent public libyen détourné. Le parquet général a réclamé sept ans de prison contre lui, pour association de malfaiteurs, corruption et financement illégal de sa campagne. Le président de la cour d'appel, Olivier Géron, rendra son arrêt le 30 novembre.

Dans le même temps, l'avocat de l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a vivement critiqué la stratégie de défense de Nicolas Sarkozy, accusé de rejeter la responsabilité sur son ancien bras droit dans le dossier du financement libyen. L'avocat de Guéant a dénoncé 'la cruauté' et 'le cynisme' de Nicolas Sarkozy.

L'ancien chef de l'État a évoqué une 'fable', une 'calomnie', une 'manipulation', ou encore fustigé 'la haine' des juges, qui l'avaient condamné en première instance à cinq ans de prison. Depuis l'ouverture du procès en appel, Sarkozy s'est montré plus sobre dans la forme, mais sur le fond, il n'a pas varié : 'pas un centime' d'argent libyen n'a atterri dans sa campagne, il n'a jamais envisagé et encore moins préparé un tel financement.

L'accusation a requis sept ans de prison à son encontre, pas plus que le parquet général, sa proclamation d'innocence n'a convaincu les parties civiles, associations anticorruption et familles des victimes de l'attentat. Leur avocat a dénoncé la 'défense de voyous' des prévenus derrière 'le patron, M. Sarkozy' qui, face aux 'questions qui l'embarrassent', a répondu 'je ne me souviens pas' ou 'les autres se trompent'.

L'ancien chef de l'État a aussi dû affronter la spectaculaire défection de son ancien plus proche collaborateur, Claude Guéant, empêché par sa santé d'assister aux débats mais qui n'a pas supporté d'apprendre que son ancien patron mettait en cause sa probité à la barre. Sans incriminer explicitement Nicolas Sarkozy, Guéant a pour la première fois contredit son ancien patron dans deux écrits à la cour.

Il a surtout envoyé son avocat livrer en guise de plaidoirie une charge assassine mardi : Me Philippe Bouchez El Ghozi a dénoncé 'la cruauté', le 'cynisme' de l'ancien chef de l'État. La ligne de défense de Nicolas Sarkozy se résume à 'C'est pas moi, c'est les autres !

', a-t-il cinglé. Certes, Claude Guéant nie toujours tout pacte de corruption ou toute association de malfaiteurs. Mais en le contredisant, son ancien homme lige a incontestablement fragilisé l'ancien chef de l'État qui, autant que sa liberté, joue sa postérité





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