Le procès en appel de Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken, accusés de détournement de fonds liés au Lac de Caussade, est renvoyé au 8 avril 2027. Analyse des enjeux judiciaires et des condamnations initiales.

Le dossier judiciaire entourant la construction du Lac de Caussade dans le Lot-et-Garonne subit un nouveau revirement procédural majeur qui repousse d'encore plusieurs années la suite des débats. L'audience d'appel qui devait se tenir devant la cour d'appel d'Agen ce jeudi 19 novembre a été annulée en raison de l'absence du représentant légal des mis en cause. Cette décision administrative et juridique entraîne un report systématique de la nouvelle comparution au 8 avril 2027, prolongeant ainsi l'incertitude autour de cette affaire agricole et environnementale complexe.

Calendrier judiciaire et absence de la défense

Les quatre anciennes figures de la Coordination rurale (CR) 47 et de la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne étaient attendues sur les bancs de la cour agenaise pour ce jeudi 19 novembre. Parmi les personnes citées figuraient explicitement Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken, anciens présidents de la chambre d'agriculture du département. Ils étaient accompagnés de Pascal Béteille, ancien président de la Coordination rurale 47, et de Pierre Grosz, l'ancien trésorier du syndicat. Bien que Pierre Grosz ne soit pas comparu lors de cette session après-midi, la présence des trois autres accusés n'a pas suffi à permettre le déroulement de la procédure. Le défaut de représentation par un avocat a conduit le tribunal à prononcer un renvoi pur et simple du dossier. L'examen des faits reprochés aux prévenus est désormais fixé au 8 avril 2027, date qui marque le prochain rendez-vous officiel dans cette affaire judiciaire. Ce report fait écho à un précédent retard déjà constaté, le dossier ayant été initialement examiné en février 2026.

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Condamnations initiales et contestation de la peine

Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken n'arrivent pas devant la justice pour une première accusation, mais contestent des condamnations déjà prononcées en première instance. Ils avaient été reconnus coupables en 2022 d'avoir construit illégalement cette retenue d'eau située à Pinel-Hauterive. Le tribunal correctionnel les avait jugés responsables de détournement de biens d'un dépôt public et de prise illégale d'intérêt. Dans sa décision initiale, la juridiction pénale a infligé à ces deux anciens responsables des peines de prison avec sursis. Serge Bousquet-Cassagne a écopé de dix-huit mois de prison avec sursis probatoire. Patrick Franken a été condamné à douze mois de prison avec sursis probatoire. De surcroît, ils ont tous deux été déclarés inéligibles pendant une durée de cinq ans. Ils doivent également verser des amendes considérables, notamment au profit d'associations de défense de l'environnement. C'est contre cette condamnation pénale et financière que les deux hommes ont exercé un recours devant la cour d'appel d'Agen.

Controverses sur le vote des indemnités

Au-delà de la construction elle-même de la retenue d'eau, le cœur du litige actuel concerne la gestion financière des fonds syndicaux et des indemnités qui ont suivi les conflits juridiques. Des réunions avaient été organisées entre la Coordination rurale 47 et la chambre d'agriculture pour traiter du règlement des indemnités. Deux délibérations spécifiques avaient été soumises au vote des membres de ces organismes agricoles. La première délibération concernait un versement de 83 000 euros à l'intention des deux dirigeants condamnés. Une seconde délibération prévoyait un autre versement de 74 000 euros. La procédure de vote a suscité une critique juridique majeure car les principaux intéressés, Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken, avaient personnellement participé au vote concernant leurs propres indemnités. Cette participation directe a été qualifiée par le parquet de prise illégale d'intérêt. Les prévenus ont fermement contesté cette qualification devant les juges. Ils ont martelé que ces virements financiers ne constituaient en aucun cas un enrichissement personnel illicite.

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Défense et position des acteurs syndicaux

La stratégie de défense des accusés repose sur une interprétation différente de la nature des fonds et des motivations des votants. Serge Bousquet-Cassane a argumenté en invoquant l'intérêt général du projet hydraulique. Il a affirmé que le Lac de Caussade servait un objectif d'intérêt général et qu'il était inacceptable de payer un bien public avec les deniers privés des particuliers. Il a également soutenu que l'État donnait actuellement raison sur la légitimité du lac. Pascal Béteille a rejoint cet argumentaire en plaidant la conformité totale avec l'esprit collectif du syndicat. Il a insisté sur le caractère unanime de la décision prise par les membres. Maître Christophe Dejean, l'avocat de la défense, a qualifié ces actes d'actes de solidarité. Il a dénié toute intention de fraude de la part de ses clients. Il a souligné que ces agriculteurs étaient en première ligne d'un combat et que tous les agriculteurs les soutenaient. Le ministère public n'a pas été convaincu par cette version des faits. Il a estimé qu'il s'agissait plutôt d'un détournement des cotisations des adhérents au service d'individus.

Sort juridique des autres membres du syndicat

L'affaire judiciaire ne concernait pas uniquement les deux présidents de la chambre d'agriculture. D'autres membres du syndicat avaient également été poursuivis pour leur rôle dans les décisions financières. Pascal Béteille et Pierre Grosz figuraient parmi les mis en cause lors des premières audiences. Ils ont été poursuivis spécifiquement pour abus de confiance dans le cadre des votes et des virements de fonds. À l'issue de la première instance, la cour a rendu des verdicts distincts pour ces deux acteurs. Elle a décidé de les relaxer de toutes les accusations. Cette relaxe contraste avec les peines sévères infligées à Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken. La Coordination rurale 47 envisage également des voies de recours complémentaires. Elle a annoncé son intention de se pourvoir en cassation après sa propre condamnation. Cette condamnation précédente concernait des dégradations et des menaces envers des agents de l'État survenues dans un contexte plus large de tensions sociales et agricoles.