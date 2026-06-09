Procès Jeremstar : le délibéré attendu à Nîmes après l'intrusion dans les arènes

Le délibéré dans le procès de Jeremy Gisclon, alias Jeremstar, poursuivi pour intrusion dans les arènes de Nîmes lors d'une corrida, est attendu ce mardi 9 juin. Les soutiens de la cause animale se rassemblent devant le tribunal. L'affaire oppose partisans et opposants de la tauromachie.

En cette journée du 9 juin 2025, l'attention se porte sur le palais de justice de Nîmes où doit être rendu le délibéré dans l'affaire opposant Jeremy Gisclon, connu sous le nom de Jeremstar , à la justice française.

Le jeune homme, youtubeur et instagrameur militant pour les droits des animaux, est poursuivi pour s'être introduit illégalement dans les arènes de la ville pendant le déroulement d'une corrida, en septembre 2024. En attendant la décision du tribunal, ses soutiens, rassemblés à l'appel d'associations de protection animale comme Peta, commencent à affluer aux abords du tribunal.

Un important dispositif de sécurité a été déployé par les forces de l'ordre ; les grilles du palais de justice sont fermées et les entrées sont filtrées, témoignant de l'enjeu symbolique et de la tension médiatique entourant ce procès. L'incident remonte à une soirée de septembre 2024 dans les arènes nîmoises, lieux historiques de la tauromachie.

Jeremy Gisclon, habillé d'un tee-shirt portant un message hostile à la corrida, avait réussi à pénétrer dans l'arène au cours d'une course, brandissant une pancarte et criant des slogans contre la pratique. Interpellé sur-le-champ, il avait été placé en garde à vue puis convoqué devant la justice. Son acte, revendiqué comme une action directe non violente de désobéissance civile, avait immédiatement suscité une vive polémique.

D'un côté, les défenseurs de la tradition taurine avaient rappelé l'enracinement historique et culturel des corridas à Nîmes, citant une pratique séculaire et ininterrompue. De l'autre, les militants antip corrida avaient salué une action courageuse visant à dénoncer ce qu'ils considèrent comme une forme de cruauté envers les animaux. Le procès, qui s'est tenu dans un climat médiatique chargé, a mis en lumière le fossé profond qui sépare ces deux visions.

Les avocats de Jeremstar ont plaidé la liberté d'expression et le droit de manifester son opposition à une pratique jugée obsolète, arguant que leur client n'avait pas troublé l'ordre public de manière violente. La partie civile, représentant les organisateurs de la corrida et les aficionados, a insisté sur le préjudice causé à l'événement, à l'image des arènes et à la tradition, ainsi que sur le risque sécuritaire encouru par une telle intrusion.

L'association Peta, qui soutient financièrement et médiatiquement le prévenu, a transformé ce procès en une tribune nationale pour sa cause. La sentence, attendue pour la fin de journée, fera jurisprudence et sera analysée comme un signal sur la manière dont la justice traite les actions de désobéissance civile militantes, particulièrement dans le domaine sensible du conflit entre culture et bien-être animal.

La mobilisation en cours devant le tribunal montre que quelle que soit la décision, elle ne mettra pas fin au débat





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