Procès Inass Touloub : Mise en demeure et sécurité renforcée à Blois

Le procès d'Inass Touloub entre dans sa phase finale avec une mise en demeure contre Mouv'Enfants et un dispositif de sécurité massif à Blois avant le verdict du 16 novembre.

L'affaire de la petite Inass Touloub, surnommée la martyre de l'A10, atteint son étape décisive avec un climat de tension accru autour du tribunal judiciaire de Blois. L'association de lutte contre les violences faites aux enfants, Mouv'Enfants, a reçu une mise en demeure officielle de la part de la fratrie de la victime. Cette famille exige la suppression immédiate de toute utilisation de l'image d'Inass dans les publications de l'organisation. Cette demande intervient alors que le procès des parents d'Inass se termine et qu'un rassemblement est prévu le 16 novembre sous haute surveillance.

Tensions juridiques et exigences de la fratrie

La fratrie d'Inass Touloub a adressé cette injonction à l'association Mouv'Enfants, contestant l'usage fait du visage de leur sœur. L'association a confirmé avoir reçu cet acte juridique et a déclaré respecter les demandes des proches de la victime. Elle a précisé refuser de mettre en cause les frères et sœurs d'Inass, soulignant leur épreuve personnelle. L'organisation a rappelé qu'à sa connaissance, aucune démarche similaire n'avait été entreprise contre les médias traditionnels. Elle a également réaffirmé son soutien moral à la famille dans ce contexte douloureux.

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Historique des accusations et déroulement du procès

Ahmed T., âgé de 74 ans, et Halima E., âgée de 72 ans, sont jugés depuis deux semaines devant la cour d'assises du Loir-et-Cher. Ils encourpent d'actes de torture et de barbarie, ainsi que de complicité ayant entraîné la mort de leur fille. La petite Inass avait disparu en 1987 sur l'autoroute A10, et son corps avait été retrouvé quelques mois plus tard. Les débats judiciaires ont mis en lumière des violences physiques et psychologiques subies par l'enfant. Les experts ont également examiné la santé mentale de la mère, Halima El Bakhti, dont le discernement a été mis en cause.

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Dispositif sécuritaire massif et avertissements préfectoraux

La préfecture du Loir-et-Cher a annoncé le déploiement d'un important dispositif de sécurité pour le lundi 16 novembre et le mardi suivant. Cette mesure vise à garantir le bon déroulement du rassemblement organisé par Mouv'Enfants devant le tribunal de Blois. Le préfet, Joseph Zimet, a averti que tout trouble à l'ordre public ne serait pas toléré. Il a précisé que les éventuels auteurs de violences seraient interpellés et poursuivis. L'objectif est de permettre à la justice de rendre son verdict dans la sérénité, loin de la rue.

Contexte de violence et attentes du verdict

La situation sécuritaire s'est déjà dégradée le 2 novembre lors de la sortie de l'accusée Halima E. du palais de justice. Des membres du collectif Mouv'Enfants avaient suivi la prévenue sur une centaine de mètres en criant des slogans tels que Justice pour Inass. Des menaces avaient également été proférées, conduisant à l'ouverture d'une enquête préliminaire. Depuis lors, la sécurité des accusés a été renforcée. Le président du collectif, Arnaud Gallais, a insisté sur le fait que le groupe ne recherche pas la vengeance. Le verdict de la cour d'assises est attendu en fin de journée le mardi.