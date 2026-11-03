Procès Inass Touloub : Les parents nient tout crime lors de la première audience

Devant la cour d'assises du Loir-et-Cher, Halima El Bakhti et Ahmed Touloub contestent leur responsabilité dans la mort de leur fille, relançant l'enquête vieux de trente-neuf ans.

Les parents d'Inass Touloub, cette petite fille de quatre ans découverte mutilée en 1987 sur les berges de l'autoroute A10, ont fermement rejeté toute accusation de crime au cours de la première journée de leur procès à Blois. Cette audience marque une étape cruciale dans le dossier, trente-neuf ans après la découverte du corps de la fillette dans un fossé près de Suèvres, dans le Loir-et-Cher, entre Orléans et Tours.

Dénégations totales face aux accusations

Halima El Bakhti, âgée de soixante-douze ans et jugée pour torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de donner la mort, a refusé de reconnaître les faits reprochés. Interrogée par la présidente de la cour sur sa capacité à identifier les actes, elle a simplement répondu qu'il s'agissait de sa propre fille, soulignant son lien maternal face à l'horreur des faits.

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Le père, Ahmed Touloub, soixante-quatorze ans, comparaît quant à lui pour complicité. Il a déclaré lors de son interrogatoire n'avoir jamais porté la main sur ses enfants. Il a affirmé avoir subi lui-même des violences, contestant ainsi sa qualification de complice dans les sévices dont sa fille fut victime.

Tensions et troubles de santé au tribunal

La procédure a été marquée par des incidents importants lors de la pause déjeuner, où cinq membres du collectif Mouv'Enfants se sont dirigés vers la mère pour la menacer et la critiquer violemment. Ces agressions verbales ont conduit l'ouverture immédiate d'une enquête policière contre ces activistes pour menaces.

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L'état de santé des deux accusés a également suscité des inquiétudes durant cette première journée d'audience. Halima El Bakhti a mentionné souffrir de troubles de la mémoire, tout en tentant de dissimuler son visage toute la durée des débats. Les deux époux, séparés depuis longtemps, ont eu au total sept enfants, dont Inass.

Un dossier qui reprend vie

L'affaire Inass Touloub, longtemps classée sans suite, a été réactivée grâce à l'évolution des techniques d'identification et à la persévérance de certaines associations. La découverte du corps en 1987 avait choqué la France, laissant une famille sans réponses pendant plusieurs décennies sur le sort de leur enfant disparu.

Le procès se poursuit aujourd'hui pour tenter de faire la lumière sur ce drame familial. Les débats permettront d'examiner les éléments médico-légals et psychologiques qui pourraient éclairer la dynamique au sein du foyer Touloub, trente-neuf ans après les faits tragiques.