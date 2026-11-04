Procès Inass Touloub : les experts médico-légaux témoignent des atrocités

Au procès des parents d'Inass Touloub à Blois, les enquêteurs de 2018 et experts décrivent les blessures de la fillette retrouvée en 1987. Ils nient toute responsabilité dans sa mort.

Le procès des parents d' Inass Touloub se poursuit à Blois avec l'audition de témoins clés, marquant une étape cruciale dans la reconstitution des événements tragiques survenus il y a près de quatre décennies. La fillette de quatre ans avait été retrouvée morte et mutilée au bord de l'autoroute A10 en 1987, provoquant l'un des plus grands appels à témoins de l'histoire judiciaire française. Ce troisième jour d'audience est consacré aux témoignages des enquêteurs de l'époque et des experts médico-légaux qui ont analysé le corps de l'enfant.

Témoignages marquants des experts de l'enquête

Francis Fourcroy, un ancien membre de la section de recherche d'Orléans, a partagé avec la cour son traumatisme face à la découverte du corps de l'enfant. Il a déclaré qu'il s'agissait de la seule fois où il avait vu un enfant dans un état aussi affreux. Les traces de violences présentes sur le corps de la fillette étaient innombrables, incluant des brûlures et des cicatrices, notamment celles causées par plusieurs morsures humaines. Ces éléments ont profondément marqué ceux qui ont été confrontés à la scène initiale.

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Rémi Maunier, qui a dirigé la section de recherches pendant une année, a exprimé que les mots ordinaires comme horrible ou atrocité ne suffisaient pas à décrire ce qu'il avait vu. Il a souligné l'exceptionnalité de la violence exercée sur l'enfant, ajoutant que la photo du petit cadavre est restée gravée dans sa mémoire. Cette déclaration met en lumière l'ampleur des souffrances endurées par Inass Touloub avant son décès, renforçant la gravité des accusations portées contre ses parents.

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Niements des parents et état de santé de Halima E.

Au premier jour du procès, les parents d'Inass Touloub, Halima E. et Ahmed T., ont nié toute responsabilité dans la mort de leur fille. Halima E., âgée de soixante-douze ans, a été déclarée apte à comparaître malgré ses soucis de santé. Son état a suscité des inquiétudes, notamment concernant des troubles de la mémoire signalés par les médecins, ce qui a ajouté une dimension complexe aux débats judiciaires. La mère a été huée à la sortie du tribunal, illustrant l'émotion forte que suscite cette affaire dans l'opinion publique.

Culture cold case et identification tardive de la victime

Les enquêteurs se sont trouvés à court de pistes dans les années suivant la découverte du corps, lançant alors le plus grand appel à témoins jamais initié en France. C'est grâce à cette mobilisation massive que la fillette a retrouvé son nom, Inass Touloub, en 2018, trente et un ans après sa disparition. La culture cold case a permis de remonter jusqu'aux parents, démontrant la persévérance des forces de l'ordre et des experts médico-légaux dans la résolution d'affaires anciennes. Ce procès constitue l'épilogue attendu d'une enquête qui a marqué la carrière de tous ceux qui l'ont eue entre les mains, reliant passé et présent dans une quête de justice longtemps retardée.