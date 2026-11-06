Procès Inass Touloub : Halima El Bakhti nie avoir poussé sa fille dans les escaliers

Au procès de la mort d'Inass Touloub, Halima El Bakhti a témoigné devant la cour d'assises. Elle refuse de détailler les blessures et accuse son mari Ahmed Touloub.

Le vendredi 6 novembre 2026, la cour d'assises du Loir-et-Cher a entendu le long et trouble témoignage de Halima El Bakhti, mère d' Inass Touloub. Cette audition se déroule près de 39 ans après la découverte du corps de la fillette de 4 ans sur le bas-côté de l'autoroute A10 en 1987. L'audience a été marquée par la difficulté de l'accusée à expliquer les blessures fatales qui ont conduit au décès de sa fille.

Des questions sans réponses claires

Halima El Bakhti, 72 ans, a passé trois heures à la barre sans parvenir à fournir d'explications cohérentes sur les violences subies par l'enfant. Elle a multiplié les réponses par "Je ne me rappelle plus" face aux questions précises de la justice. La présidente de la cour a insisté pour savoir qui était à l'origine des nombreuses fractures, des morsures et des blessures graves constatées sur le corps.

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L'accusée a reconnu ne pas avoir été une bonne mère, admettant même être potentiellement responsable des sévices. Elle a indiqué qu'il n'y avait que elle et l'enfant, soulignant une relation brisée. Cette déclaration intervient alors que l'expertise médicale a établi que la fillette a subi des violences multiples et répétées sur une longue période.

Témoignage sur la vie conjugale difficile

Le récit de Halima El Bakhti a été profondément marqué par des révélations sur sa vie avec son époux, Ahmed Touloub. Elle a qualifié leur période de "noire" et a affirmé que son mariage était marqué par des violences conjugales constantes. Selon ses propres mots, il y avait "tout le temps des viols" dès leur première union.

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La septuagénaire a également décrit le moment précis de la découverte du décès, survenu le 11 août 1987 à Suèvres dans le Loir-et-Cher. Elle a raconté que son mari avait ouvert le coffre et déposé le corps sur le gazon. Elle a comparé cet instant à un "tremblement de terre", exprimant un état de choc et de déni.

Négation de la chute dans les escaliers

Une affirmation clé du procès concerne la version des faits autour de la chute. Halima El Bakhti a fermement nié avoir poussé sa fille dans les escaliers le 10 août 1987. Cette version contredit directement les dépositions antérieures de l'une de ses autres filles, qui accusait sa mère d'avoir causé cet accident mortel.

Cette contradiction met en lumière les tensions familiales et les divergences de témoignages qui entourent cette affaire vieille de quatre décennies. Le père, Ahmed Touloub, 74 ans, comparaît aux côtés de son épouse pour complicité et actes de barbarie. Il reste largement silencieux lors de ces audiences.

Conséquences judiciaires et prochaines étapes

L'état de santé d'Ahmed Touloub est un sujet de préoccupation majeur pour les juridictions. Une expertise médicale complémentaire est prévue pour évaluer sa capacité à subir le procès. Son état physique nécessite actuellement qu'il s'appuie sur sa canne durant les audiences.

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L'instruction a permis d'identifier les parents grâce à l'analyse d'ADN en 2018, ouvrant la voie à cette comparaison à quatre décennies des faits. La prochaine séance d'audience doit reprendre la semaine suivante pour approfondir les éléments restant à éclaircir.