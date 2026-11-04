Procès Inass Touloub : Halima E. s'effondre après la projection des photos

Au procès d'Inass Touloub, Halima E. perd connaissance lors de la diffusion des photos des sévices. L'audience est suspendue ce mercredi 4 novembre.

La troisième journée du procès concernant les parents d' Inass Touloub a connu un tournant dramatique le mercredi 4 novembre. La salle d'audience a été évacuée en urgence après que Halima E., la mère accusée, a perdu connaissance. Cet effondrement physique s'est produit immédiatement après la projection de photographies montrant les blessures infligées à sa fille.

Détails médico-légaux et témoignages de l'enquêteur

L'audience a débuté par le récit d'un gendarme à la retraite sur les investigations menées en 2018. Ce témoignage a ramené les deux septuagénaires accusés il y a près de quarante ans au cœur des violences présumées. Halima E. est restée silencieuse, les yeux baissés, tandis que son ex-mari Ahmed T. regardait fixement le sol. Selon le gendarme, Halima E. était constamment dans le déni durant ses auditions initiales.

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Ahmed T. a déclaré avoir découvert sa fille inanimée sur un canapé le 11 août 1987. Il a ensuite affirmé que son épouse aurait abandonné le corps d'Inass au bord de l'autoroute A10. Cette action aurait eu lieu le lendemain, alors qu'ils se rendaient vers le Maroc. Ahmed T. a expliqué n'avoir rien dit auparavant par peur de voir ses enfants placés.

Conclusions glaçantes de la médecin légiste

L'après-midi a été consacrée aux conclusions détaillées d'une médecin légiste experte. Elle a décrit des lésions couvrant la quasi-totalité de la surface corporelle de l'enfant de quatre ans. Plus d'une vingtaine de traces de morsures ont été relevées sur un corps ne mesurant que 90 centimètres. Des brûlures, des plaies et des signes de violences anciennes et récentes ont été identifiés.

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L'experte a précisé que la mort d'Inass est survenue après une agonie estimée entre vingt-quatre et quarante-huit heures. Au moment de l'autopsie, il n'y avait plus aucun sang dans le corps de la fillette. Ces éléments scientifiques ont imposé un silence lourd dans la salle d'audience avant la projection visuelle.

Projection des preuves et suspension de l'audience

Peu après seize heures, la présidente du tribunal a annoncé la diffusion d'une vingtaine de photographies du corps mutilé. Les mineurs présents ont été invités à quitter la salle pour protéger leur intégrité psychologique. Le silence est tombé brutalement lorsque les premières images du calvaire d'Inass sont apparues sur les écrans.

Halima E. a regardé la majorité des clichés sans identifier la victime comme sa fille avant 2018. Submergée par l'émotion, elle a porté ses mains à sa tête puis s'est effondrée. Plusieurs personnes se sont précipitées vers elle pendant que la présidente ordonnait l'évacuation immédiate de l'auditoire.

Les pompiers ont pris en charge Halima E., qui a repris conscience avant d'être transportée à l'hôpital. Ahmed T. est resté immobile sur son siège, la tête appuyée sur sa canne, même durant l'évacuation. Les débats reprendront jeudi à neuf heures trente pour poursuivre l'examen des preuves.