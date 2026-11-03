Procès Inass: Témoignages chocs des témoins de la découverte en 1987

Au tribunal de Blois, les témoins de la découverte du corps d'Inass en 1987 livrent leurs souvenirs traumatiques. Les parents, Ahmed T. et Halima E., restent en déni face aux preuves.

Le procès des parents d'Inass, surnommée la martyre de l'A10, a enregistré une journée cruciale au tribunal de Blois. La deuxième journée des audiences a été marquée par les dépositions accablantes des premiers témoins de la découverte du corps de la fillette, survenu en août 1987. Ces témoignages ont permis de replacer le jury et la cour dans l'horreur de la scène de crime qui a choqué la France des années 1980 et continue de hanter les mémoires aujourd'hui.

Frédéric L. et la découverte tragique de 1987

Frédéric L., aujourd'hui enseignant, a été le premier à mettre les yeux sur le visage d'Inass, il y a près de quarante ans. À l'époque, il était étudiant et travaillait pour l'entreprise gérant l'autoroute A10 dans le Loir-et-Cher. Ce vendredi, devant la cour, il a revécu la chaude journée du 11 août 1987. Alors qu'il effectuait des travaux d'entretien, un tissu bleu posé au fond d'un fossé abrupt a attiré son attention. Le vent a soulevé la couverture, révélant le visage d'une petite fille.

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Pris d'effroi, le jeune homme a immédiatement alerté son supérieur, qui a prévenu les responsables par radio. Frédéric L. a précisé à la barre qu'il ne s'est pas approché pour toucher le corps, mais qu'il a compris instantanément que la fillette était morte. Il a décrit la scène comme celle d'un petit corps couvert de traces de violences, qui semblait avoir été déposé à cet endroit. Son récit a été empreint d'une gravité qui a marqué les esprits dans la salle d'audience.

Les souvenirs traumatiques des enquêteurs et gendarmes

La parole est ensuite passée aux forces de l'ordre qui sont intervenues sur les lieux. Un gendarme retraité, qui était alors jeune chef, a décrit un souvenir traumatisant. Il a rappelé avoir découvert l'état du corps, particulièrement le visage de la fillette, qui restait gravé dans sa mémoire. Il a affirmé n'avoir jamais été confronté à une violence aussi extrême sur un enfant durant toute sa carrière.

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Le témoin a également abordé un détail forensique majeur : les marques de morsures retrouvées sur le corps d'Inass. Lors de la scène de crime, les enquêteurs avaient d'abord pensé à des morsures d'animaux. Interrogé par la présidente Audrey Debeugny sur sa connaissance de ce type de violences, il a souligné qu'il s'agissait de la seule fois de sa vie professionnelle qu'il constatait de telles marques sur une victime de cette age. Cette absence de précédent dans son parcours d'agent de police renforce la singularité et la barbarie de l'acte criminel commis.

Le directeur d'enquête face aux images abominables

Rémy M., le directeur d'enquête en charge de l'affaire à l'époque, a apporté une confirmation solennelle de la gravité des faits. Il a confié au tribunal avoir participé à de nombreuses enquêtes judiciaires au cours de sa carrière, mais que la seule photo qui était restée gravée dans son esprit était celle de cette petite Inass. Ses mots ont résonné lourdement : il a qualifié la vision du corps lors de l'autopsie d'abominable.

Ces dépositions ont précédé la diffusion officielle des photographies du corps de la fillette devant la cour. La salle est restée muette face à l'évidence des clichés, qui montrent le visage tuméfié d'Inass enroulée dans la couverture bleue. Cette étape procédurale, bien que difficile, a été nécessaire pour établir les faits matériels de l'inhumanité dont a été victime la jeune fille. La diffusion de ces images marque un tournant émotionnel dans le déroulement des débats judiciaires.

La réaction des parents : silence et déni face à la réalité

Ahmed T. et Halima E., les parents accusés d'assassinats, comparaissent libres et ont été confrontés directement à ces images lors de la matinée. Installés au premier rang, ils sont restés prostrés, les yeux rivés sur le sol, manifestant un silence et un déni totaux face auxpreuves visuelles. Le septuagénaire, Ahmed T., n'a pas posé les yeux une seule fois sur les écrans diffusant le visage mutilé de sa fille. Il a ensuite reconnu qu'il lui était compliqué de parler, son état de santé, avec des troubles de la mémoire et une nouvelle expertise neurologique prévue, semblant le fragiliser.

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Halima E., la mère, a murmuré quelques mots inaudibles pour la magistrate et la salle. Sa réaction initiale a été de rejeter l'identité de la victime, affirmant que ce n'était pas possible et que cela ne pouvait pas être sa fille. Son avocat, Me Radot, est intervenu pour rappeler que sa cliente tenait déjà cette position devant les enquêteurs au début de l'instruction. Cependant, les éléments matériels, notamment l'ADN, sont têtus et contredisent ce déni. Le silence qui a suivi ces réactions a été rompu par la présidente qui a ordonné l'arrêt de la diffusion des photos.